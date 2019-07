Srpski generali dobili poruku: Ne napuštajte Srbiju!

Nezvaničnu vest koja je osvanula u malobrojnim srpskim medijima o optužnicama Specijalnog tužilaštva Kosova podignutim protiv desetak visokih oficira Vojske Srbije zbog navodnih zločina počinjenih na Kosmetu tokom 1989. i 1999, niko nije mogao da potvrdi. Ali to što je niko nije demantovao, već je simptomatično.

Prema navodima portala „Vesti“, na spisku optuženih je, pored ostalih, i šest generala — nekadašnji načelnik Generalštaba i komandant Treće armije, general Nebojša Pavković, Dragan Živanović, Momir Stojanović, Mladen Ćirković, policijski general Sreten Lukić, uz prethodno podignute optužnice protiv Božidara Delića i Ljubiše Dikovića.

Pokušali da saslušaju Pavkovića

Kako je Sputnjiku potvrdio Aleksandar Aleksić, advokat generala Pavkovića koji u Finskoj služi zatvorsku kaznu na koju ga je osudio Haški tribunal, istražni sudija i tužilac Specijalnog suda u Prištini pre tri dana su bili u zatvoru u Finskoj u neuspelom pokušaju da saslušaju Pavkovića.

Advokat Goran Petronijević kaže da uopšte nije siguran da bi se to moglo nazvati političkom pričom.

„Ako oni krenu da procesuiraju, očigledno imaju saglasnost za to. Nikada ništa nisu uradili bez saglasnosti Vašingtona. Čim su počeli da rade, ne rade to samo zbog svojih unutarpolitičkih potreba, već su dobili signal. A ako su dobili signal iz SAD, onda je to već ozbiljno“, objašnjava naš poznati advokat koji je branio srpske optuženike u Hagu.

Krenuli prekim putem

Petronijević, takođe, ukazuje i na proceduru kada su u pitanju oni koji su procesuirani pred Haškim tribunalom, što je slučaj sa Pavkovićem i Lukićem. Tužilaštvo u Prištini bi, kako navodi, da dobije odobrenje Tribunala da vode postupak protiv njih, a naravno da nisu ni tražili to odobrenje.

„Oni su krenuli prekim putem preko međunarodne pravne pomoći od Finske, koja je njih priznala kao državu i imaju na raspolaganju taj institut i mogu da uđu u bilateralni aranžman. Ali, Finska nema druga prava prema Pavkoviću sem onih koja su vezana za pritvorenika, odnosno, osobu koja izdržava kaznu“, kaže Petronijević.

Objašnjavajući šta to znači, on napominje da Finska ima ugovor sa UN, ugovor sa Haškim tribunalom, da se na njenoj teritoriji, u njenim zatvorima izdržava kazna koja je izrečena pred Haškim tribunalom. Oni tako prema generalu Pavkoviću kao osuđenom licu nemaju nikakve ingerencije, izuzev onih koje se tiču pravila izdržavanja kazne, precizira ovaj advokat.

Čije je srpsko tužilaštvo?

On sa ogorčenjem konstatuje da već 20 godina Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji ništa nije uradilo od onog što je moralo, jer istražuje i sudi samo Srbima, pitajući se da li je to organ pravosuđa Srbije ili SAD i čijim interesima služi. U tome je, kaže, suština stvari.

Da je podiglo makar 30 optužnica u odsustvu protiv Albanaca, Hrvata, Bošnjaka, za šta, kako napominje, i te kako ima osnova, sve bi bilo drugačije.

Problem je, smatra on, u nama, a tu ga vidi i jedan od generala koji je na spisku, Momir Stojanović.

On je za Sputnjik rekao da ne može da potvrdi tačnost te vesti, ali i da je sa relevantnog mesta dobio savet da ne napušta Srbiju.

Pola Srbije čeka poternica

Poruka je jasna, jer šta bi bilo u slučaju raspisivanja međunarodne poternice, s obzirom na činjenicu da su gotovo svi u okruženju priznali samoproglašeno Kosovo.

„Znate šta, pola Srbije će se jednoga dana naći na poternicama. Svaki dan mi čujemo — podigli optužnicu protiv tog i tog. Javna je tajna da su u svakoj opštini na Kosovu i Metohiji podignute optužnice protiv najviđenijih Srba. Na tim optužnicama je negde 100, negde 200, negde 300 njih. Poruka je, ako bi se ti viđeniji Srbi vratili na KiM, vratili bi se i ostali. Ovako, ti Srbi nikada neće kročiti na Kosovo, pa neće ni niko više“, objašnjava nameru Prištine Stojanović.

Kaže da koliko sa gorčinom, toliko i sa tugom mora da konstatuje da on, kao i ostali oficiri koji su časno branili svoju zemlju na Kosovu i Metohiji, moraju sami pred javnost da izađu i kažu da su nevini. Tužno je, dodaje on, što to država godinama ne čini i ukazuje na slučaj Hrvatske, gde ne dozvoljavaju da padne ni najmanja senka sumnje na njihove oficire, generale, vojnike. Tu su, dodaje on, svi u njihovoj odbrani jedinstveni, od državnog vrha, do tamošnje javnosti. Sa druge strane, mi ni ne znamo koliko poternica imamo iz Hrvatske, ukazuje sagovornik Sputnjika, ocenivši da gotovo svi vojnici i oficiri JNA iz Srbije koji su ratovali na teritoriji Hrvatske imaju poternicu.

„Sada, evo, čujem da će biti devet optužnica iz Prištine. Biće možda i 19, biće na njima komandanti, biće cela srpska vojska na optužnici“, kaže Stojanović, praveći paralelu sa hrvatskim tajnim optužnicama i poternicama.

On dodaje da je u ovom slučaju ključno pitanje koliko je Srbija uvažena u međunarodnoj zajednici.

„Ključno je koliko se njena reč poštuje, koliko je ona zastupljena u Interpolu, koliko se njeni zahtevi za skidanje sa poternica poštuju ili ne poštuju“, kaže za Sputnjik nekadašnji načelnik Odeljenja za operativne poslove Komande Prištinskog korpusa Treće armije Vojske Srbije i Crne Gore i bivši direktor Vojnobezbednosne agencije.

