SSP: U Kraljevu nisu obnovljeni mostovi, a plate čelnika povećane 40 odsto

Stranka slobode i pravde saopštila je danas da meštani nekoliko sela u okolini Kraljeva već 18 meseci teško dolaze do svojih kuća jer im lokalna vlast nije obnovila mostove koje je bujica odnela još 2019. godine.

„Jedan od prvih koji je obećao da će mostovi biti sanirani bio je predsednik države lično. Stojeći pored porušenog mosta u Sirči on je dao obećanje da će most biti saniran do oktobra 2019. Slična obećanja dao je i prvi čovek preduzeća ‘Putevi Srbije’ koji je potvrdio da će šteta biti sanirana do zime 2019.godine“, saopštila je SSP.

Dodali su da su se pred same izbore u junu 2020. čelnici kraljevačkog SNS-a slikali ispred mosta obnovljenog u jednom zaseoku u Miločaju, hvaleći se uspesima napredne vlasti i prećutkujući činjenicu da su ostali mostovi u tom mestu i dalje porušeni.

„U gradskom budžetu za 2021. godinu nisu predvidjena sredstva za sanaciju mostova, ali je gradonačelnik Predrag Terzić pravdajući povećanje plata gradskim većnicima od 40 odsto kao jedan od uspeha Gradskog veća naveo i održavanje puteva i izgradnju mostova u kraljevačkim selima“, navedeno je u saopštenju.

U poplavama 2019. godinebez mostova su ostali stanovnici: Vrdila, Sirče, Miločaja, Trgovišta, Mrsaća, a u avgustu 2020. i meštani Grdice i Oplanića.

(Beta)

