Supruga uhapšenog Srbina: Deset dana nisam znala da li je moj muž živ

Ivana Nikolić, supruga Dragana Nikolića iz Leposavića koga su srpske vlasti uhapsile 10. aprila, izjavila je danas da je njen muž uhapšen samo zato što je ona kandidat za odbornika na listi Partije kosovskih Srba.

Nikolić je agenciji Beta kazala da napadi na njenu porodicu traju već mesecima, od trenutka kada su morali da svoj automobil preregistruju na RKS tablice.

„Mog muža su dve maskirane osobe uhapsile na administrativnom prelazu Jarinje, kada smo se vraćali iz Kragujevca. Deset dana nisam znala gde se nalazi i da li je živ. Tek juče sam od advokata Ivana Ninića saznala da se nalazi u beogradskom zatvoru“, kazala je ona.

Nikolić je kazala da je ostala sama s troje dece i da je veoma zabrinuta za bezbednost porodice.

„Moj muž nije kriminalac, on je do pre nekoliko meseci radio kao policajac na severu Kosova, kada je, kao i svi, napustio posao po nalogu Srpske liste i Beograda. On je uhapšen zato što sam ja kandidat za odbornika na listi Partije kosovskih Srba“, rekla je ona.

Dodala je da im je pre nekoliko meseci zapaljena kuća.

„Kad nam je istekla registracija na KM tablice, morali smo da preregistrujemo automobil na RKS tablice, jer nove KM tablice nismo mogli da dobijemo. Nekoliko dana posle toga zapaljena nam je kuća. Živim u velikom strahu, iako moja porodica nikome ništa loše nije uradila. Strah me je da prenoćim s decom u kući“, kazala je Nikolić.

Draganu Nikoliću (48) se na teret stavlja izvršenje dva krivična dela: Udruživanje radi protivustavne delatnosti i Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

„On se tereti da je od novembra prošle godine, pa sve do aprila ove godine, zajedno s još četiri lica srpske nacionalnosti (Dušan Tomović, Milan Đukić, Slavića Pavićević, Bojan Pavlović) bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju su predvodila dvojica Abanaca (Idriz Idrizi i Mehmet Turlabunja) čiji je zadatak bio da intenzivno i u kontinuitetu ugrožava ustavno uređenje i bezbednost Srbije u cilju nasilne promene ustavnog uređenja Srbije“, kazao je agenciji Beta advokat Ivan Ninić.

Policija u krivičnoj prijavi tvrdi da je namera ove grupe bila da se izazove nasilni revolt stanovništva na Kosovu i Metohiji protiv najviših državnih organa u Srbiji, kako bi se ugrozilo ustavno uređenje i bezbednost Srbije i sproveo masovni egzodus srpskog stanovništava sa teritorije južne srpske pokrajne.

„Ova grupa je navodno odgovorna za paljenje većeg broja automobila koja su u vlasništvu Srba kako bi se za to lažno okrivili Srbi koji su potom hapšeni. Policija čak tvrdi da je delovanje Dragana Nikolića i drugi članova grupe dovelo do napada i ranjavanja konretnih lica srpske nacionalnosti koja su se na severu Kosova dogodila početkom ove godine (Miloš i Stefan Stojanović, Stefan Tomić, Lazar Milutinović, Miljan Delević)“, kazao je Ninić i naglasio da su sve optužbe „kafkijanske“.

„Ovo hapšenje je politički motivisano i predstavlja eklatantan primer progona jedne porodice na severu Kosova, koja se ohrabrila da ne podrži tzv. Srpsku listu. I to je zapravo vrhunac politike štapa i šargarepe koju neposlušnim Srbima na severu Kosova deset godina servira vlast koju personifikuje Aleksandar Vučić“, rekao je Ninić.

(Beta)

