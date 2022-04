Švarm: Naslovi provladinih medija pripremaju javnost na to da Srbija može da uvede sankcije Rusiji

Urednik beogradskog nedeljnika Vreme Filip Švarm rekao je danas da mu izgleda da bi naslovi u provladinim novinama mogli da budu priprema da Srbija jednog dana može da uvede sankcije Rusiji.

„Ovo (naslovi provladinih novina) mi više deluje kao spuštanje tenzija, sa pripremanjem stanovništva da je moguće uvesti Rusiji sankcije. To bi bilo izvedeno tako da izgleda kao da nije (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić izdao (predsednika Rusije Vladimira) Putina, nego je Putin izdao Vučića“, kazao je Švarm za agenciju Beta.

To „pripremanje javnosti“ moguće je jedino kroz medije, jer je to politički zaokret, pošto se „do juče vodila proruska politika“, a sada se treba okrenuti na drugu stranu, ka Zapadu i onda mora da se pripremi stanovništvo, to jest, biračko telo, dodao je on.

(Beta)

