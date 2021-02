„Tačka pucanja je blizu“: Obelodanjena depeša američkog ambasadora u Prištini

Novinarka „Politika“ obelodanila je depešu u kojoj američka ambasada u Prištini obaveštava Stejt department da se njihovi službenici na Kosovu i Metohiji nalaze na ivici pucanja.

U dokumentu koji potpisuje ambasador SAD u Prištini Filip Kosnet, predočen je niz problema koji je doveo do toga da se tamošnja ambasada nalazi u teškoj situaciji i pred tačkom pucanja, objavio je „Politiko“.

7/“Kosovo behaves like a country free from COVID-19 … But Kosovo is a country ravaged by the pandemic … In the U.S., if you don’t wear a mask in public you might end up in a viral video; in Kosovo you’re more likely to trend on social media because you’re wearing a mask.”

