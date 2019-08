Tadić: Nisam učestvovao u prisluškivanju Roćena

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da on nije naredio da se prisluškuje sadašnji savetnik predsednika Crne Gore, Milan Roćen, dok je bio ambasador državne zajednice u Moskvi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodno je izjavio da je prisluškivanje razgovora Milana Roćena rađeno po nalogu bivše vlasti i da je to radio Ranko Tadić, rođak nekadašnjeg predsednika Srbije.

„Pretpostavljam da su neke obaveštajne službe to mogle da rade, da snimaju razgovore. Ako se ne varam, ti razgovori su vođeni u Rusiji, pa pretpostavljam da su odatle i potekli snimci. U svakom slučaju, za mene je baš vučićevski stil ta optužba da ja imam veze s tim“, rekao je Tadić za Slobodnu Evropu.

Kako je dodao, niko iz Srbije nije imao nikakve tehničke mogućnosti da snima razgovore koji su vođeni iz Rusije a za te razgovore prvi put je saznao onda kada su se pojavili u medijima.

„Dakle, niko iz moje blizine nije imao potencijal da prisluškuje razgovore. Prvo zato što nije imao moj nalog, a i da je imao nalog s moje strane nije imao kapacitete za tako nešto. U vremenu o kojem govorimo, ja sam predsednik Republike kome ni tadašnja Vlada ne dostavlja informacije na zahtev, sa obrazloženjem da to ‘nije moja ustavna nadležnost’. Tako da je sve to jedna politička besmislica koja služi Vučiću da podigne novu tenziju“, rekao je on.

Na pitanje da li mu je poznato ime Ranka Tadića, Boris Tadić je rekao da je se radi o njegovom bliskom rođaku i da on ništa slično nije radio u njegovom mandatu.

„Mislim da će zbog toga Vučić dobiti tužbu njegove porodice zato što na bestijalan način blati čoveka koji više nije među živima, a to je baš u skladu sa vrednosnim sistemom Vučića. Lako je oblatiti mrtvog čoveka i onda ne mora ništa da se dokazuje u pravnom procesu i pred institucijama“, rekao je on.

U prethodva dva meseca objavljeni su Roćenovi razgovori s Milom Djukanovićem o tajnom sastanku sa ruskim tajkunom Olegom Deripaskom u kojem se „sprdaju sa porodicom Karić“, sa Djukanovićevom ženom Lidijom koja navodi kako joj Milo kad nije u zemlji, „ostavlja da čuva Crnu Goru“, sa Deripaskom o privatizaciji Kombinata aluminijuma Podgorica, u kojem se pominje tri miliona evra koje „treba nekome dati“.

U javnost je dospeo i snimak razgovora Roćena sa jednim od lidera opozicije u Srbiji, Vukom Jeremićem, o smeštaju grupe od 30 ljudi u hotelu na Svetom Stefanu, u čijem jednom delu kroz smeh kažu da imaju svoj savetnički lobi, Roćen psuje majku Srbiji, a Jeremić Crnoj Gori.

Objavljen je i snimak razgovora Roćena sa odbeglim biznismenom Duškom Kneževićem koji od Roćena traži da mu „pogura“ ugovor od 170 miliona evra.

Najveću buru u crnogorskoj javnosti je medjutim izazvao Roćenov razgovor sa jednim lokalnim „biznismenom“ koji je objavio portal „Vijesti“, u kojem on novinare RTCG naziva „bolesnom bagrom“ i „govedima“. Roćen je potom izjavio da žali što je to rekao.

Tužilaštvo je pokrenulo izvidjaj o ovom slučaju.

(Beta)