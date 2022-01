Tepić: Sledeće nedelje ćemo izaći sa imenima kandidata za predsedničke i beogradske izbore

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić najavila je danas da će koalicija SSP, Narodne stranke i Demokratske stranke (DS) iduće nedelje izaći sa imenima kandidata za predsedničke i izbore za Grad Beograd.

Tepić je za televiziju N1 kazala da SSP smatra da je Zdravo Ponoš „jedini pravi protivkandidat“ Aleksandru Vučiću na predsedničkim izborima, a da bi oni voleli da prvi na listi za Grad Beograd bude profesor Vladeta Janković.

„Mi smo se na nivou koalicije saglasili da bismo želeli da Janković bude prvi na listi za izbore za Grad Beogra i da bismo voleli da se i on o tome pozitivno izjasni i da je na njemu da izabere tim ljudi iz struke“, navela je Tepić.

Prema njenim rečima, svi treba da razgovaraju o kandidaturi Ponoša.

„Da on celoj koaliciji iznese svoju platformu i to kako sebe vidi kao predsedničkog kandidata. Mislimo da to bude tokom vikenda. A sledeće nedelje ćemo sigurno izaći sa imenima i kandidata za predsedničke izbore i za Grad Beograd“, kazala je Tepić.

(Beta)

