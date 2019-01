Toma Fila o novoj uceni Prištine: Srbima je već suđeno u Hagu

Haški tribunal je sudio i Srbima koji su bilo optuženi za zločine na Kosovu, tako da je nemoguće za to tražiti formiranje Međunarodnog suda. S druge strane, Specijalizovano tužilaštvo Kosova može da se bavi samo zločinima koje je počinila OVK.

Potpredsednik kosovske vlade Dardan Gaši izjavio da će pregovarački tim Prištine, čiji je i sâm član, tražiti formiranje suda za ratne zločine koje je na Kosovu počinila Srbija.

Gaši je dodao da će novoformirana pregovaračka delegacija Prištine nastojati da se taj sud formira. On je preneo i da su se na sastanku sa visokom predstavnicom EU Federikom Mogerini u Briselu 8. januara među pitanjima koja nisu bila pokrenuta ranije, našla i pitanja ratnih zločina i nestalih osoba.

Podsećamo, ova vest dolazi uporedo sa početkom rada Specijalizovanog tužilaštva Kosova, koji bi trebalo da se bavi zločinima koje je OVK počinila u periodu od 1998. do 2000. godine.

Da li Priština zaista može da traži osnivanje ovakvog suda kao pandan sudu za zločine OVK?

Advokat Toma Fila kategoričan je u svojoj tvrdnji da je tako nešto — nemoguće.

„Međunarodni sud, koji je bio osnovan za zločine počinjene u SFRJ (Haški tribunal), proširio je svoju nadležnost na Kosovo od momenta bombardovanja, do povlačenja srpske vojske i policije sa Kosova. Za taj period su suđeni mnogi, od tadašnjeg predsednika Srbije Milana Milutinovića, do visokih funkcionera vojske i policije“, podseća Fila.

On dodaje da su Albanci to što sada traže već dobili u ovim sudskim procesima, jedino ako insistiraju da se sudi i nižim funkcionerima koji su tada bili na vlasti, ali napominje da se za to ne pravi međunarodni sud. Međutim, kako kaže, to ne bi moglo da se desi u okviru Specijalizovanog tužilaštva Kosova.

„Ne. Ono je jasno namenjeno za zločine koje su Albanci počinili nad Srbima i drugim nealbancima. Haradinaj je ubio više Albanaca, nego bilo ko od Srba koji su za to bili optuženi“, dodaje Fila.

Gaši tvrdi da Srbija ima informacije o tome ko je počinio zločine i dodaje da će nova prištinska pregovaračka delegacija sada ući dublje u tu temu, jer su „teme ratnih zločina i nestalih ključne za Kosovo“.

