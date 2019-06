Tramp prvi američki predsednik koji je kročio na tlo Severne Koreje, Kim oduševljenje susretom

Sa osmehom na licu i ispruženom rukom, predsednik SAD Donald Tramp dočekao je lidera Severne Koreje Kim Džong Una na jako utvrđenom položaju u demilitarizovanoj zoni koja razdvaja dve Koreje, a potom je Tramp postao prvi aktuelni američki predsednik koji je kročio na severnokorejsko tle.

Trump meets Kim in DMZ… do you feel the ‘chemistry’?

Tramp je Kimu poručio da je ponosan što je prešao preko granice.

„Ovo je veliki dan za svet“, rekao je američki predsednik.

Kim nije krio oduševljenje susretom i smatra da je sastanak iskaz volje da se eliminišu svi „nesrećni događaji iz prošlosti i otvori nova budućnost“.

Kazao je da je bio iznenađen kada je dobio poziv za sastanak od predsednika Trampa u subotu.

Trump and Kim Jung Un meet at Korean DMZ. Epic historic moment. pic.twitter.com/DDnkndIzhf

Uprkos tome što je Tramp prvobitno planirao da sa Kimom provede samo dva minuta, susret se pretvorio u razgovor koji je trajao duže od pola sata.

AP navodi da sastanak u pograničnom selu Panmundžomu predstavlja i neverovatno priznanje autoritarne vlasti Kim Džong Una od američkog predsednika.

Tramp je izjavio da razmišlja da pozove lidera Severne Koreje u SAD, a moguće i u Belu kuću.

„Odmah bih ga pozvao“, rekao je Tramp, na šta se Kim nadovezao rekavši da će mu biti čast da američkog predsednika pozove u severnokorejsku prestonicu Pjongjang „u pravo vreme“.

President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym

— Jonathan Lemire (@JonLemire) June 30, 2019