Tribina u Kruševcu: Napad na Borka Stefanovića označio je početak kraja Vučićevog režima

Napad na Borka Stefanovića i aktiviste Levice Srbije u Kruševcu otvorio je oči onima koji nisu verovali šta se dešava u zemlji, ujedinio opoziciju i označio početak kraja režima Aleksandra Vučića.

To su danas ocenili učesnici tribine koju su Kruševcu, povodom godišnjice tog napada, priredili Savez za Srbiju i Ujedinjena opozicija Kruševca.

Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, kazao je da je osam godina bilo „pedesetak žrtava režima“ ali da je u noći kada su npadnuti on i aktivistiu Kruševcu „nama smrklo, a u Srbiji je nešto zasvetlelo“, „upaljen jereflektor“.

„Odjednom se pokazalo da ljudi dobijaju batine od Vrbasa do Mionice, odjednom je neko svetlo palo na to da vlast ima preko 30 spornih privatizacija, da su smanjili plate i penzije, da nam 50.000 ljudi godišnje odlazi, da su sve rasprodali što su mogli, da uništavaju našu namensku industriju da bi i to privatizovali i predali svojim firmama“, kazao je Stefanović.

Ocenio je da se potom Srbija, u proteklih godinu dana, „probudila i podigla“ jer se „sve više čuje da ovu zemlju vode prevaranti, kriminalci, lopovi, plagijatori, da u ovoj zemlji nema niti jednog tendera ili posla u koji se naprednjaci nisu ugradili“.

Stefanović je dodao da je Kruševac „simbol jedinstva opozicije“ i „pobede koja će doći mirno, demokratski, bez nasilja, dostojanstveno“.

„Kruševac neka nastavi da bude simbol te pobede, simbol našeg jedinstva, kao ono veče, nedelju dana posle napada, kada smo iz svih opozicionih partija došli ovde i kada smo svi kao jedno stajali pred vama, baš kao i danas, i kada smo rekli da smo mi jedno, jer narod je jedno, sve nas je više, a vlast je u sve većem problemu jer dolazi pravda i dolazi sloboda“, rekao je Stefanović.

Boban Jovanović, koji je teško povredjen tokom napada uoči prošlogodišnje tribine Saveza za Srbiju u Kruševcu, pokazao je fotografije sedmorice pretučenih zbog, kako je naveo, iskazivanja drugačijeg mišljenja .

Podvukao je da je u proteklih godinu dana u Srbiji bilo jedanest takvih slučajeva i ocenio da je današnji skup „način da pokažemo da nas neće sprečiti ni zaustaviti njihovi batinaši“, da će „svako odgovarati za svoje dokazane kriminalne radnje“.

Navodeći da govori kao profesor, suprug, otac, brat, sin, kao jedna od „žrtava režima Aleksandra Vučića“, Jovanović je rekao da neće prestati da se bori za svoju i za slobodu svoga deteta i generacija koje dolaze.

Ocenio je da je u Kruševcu pre godinu dana „počeo kraj aktuelnog režima“.

Govorio je i predsednik Opštine Paraćin Saša Paunović koji je i potpredsednik Demokratske stranke. Kazao je da je napad u Kruševcu „otvorio oči svima koji pre toga nisu verovali da se tako nešto zaista dešava u Srbiji“ i da je glavna tema opozicije „zajednička borba za slobodnu zemlju“.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić je kazao da će sadašnja vlast Srbije u istoriju ući kao vlast „sa najviše afera“, koja je primenjivala „najveće nasilje i obračune propagandne mašinerije sa svima koji drugačije misle“.

Na tribini su govorili i predstavnici Dveri i Pokreta slobodnih gradjana, a prisustvovali su predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas, potpredsednica te stranke Marinika Tepić, aktivisti opozicionih stranaka, gradjani.

Borko Stefanović, tadašnji Levice Srbije, i aktivisti stranke Boban Jovanović i Marko Dimić napadnuti su 23. novembra u kruševačkoj Mesnoj zajednici „Rasadnik“ pred početak tribine Saveza za Srbiju.

Više tužilaštvo u Kruševcu podiglo je u martu ove godine optužnicu protiv napadača Miloša Šaponjića, Marka Živkovića i Danijela Gmijovića za krivično delo „nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu“, a protiv Šaponjića i za krivično delo napada na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Glavni pretres je pred kruševačkim Višim sudom održan 29. oktobra. Trojica optuženih su ponovila da ne priznaju izvršenje tih krivičnih dela, a saslušana su i dvojica oštećenih, dok će treći oštećeni biti saslušan na sledećem glavnom pretresu zakazanom za 3. decembar.

Nedelju dana posle napada, u Kruševcu je održan protest opozicije i gradjana pod sloganom „Stop krvavim košuljama“ da bi ubrzo pod sloganom „Jedan od pet miliona“ takvi skupovi bili organizovani širom Srbije, dok se u Beogradu i dalje održavaju svake subote.

