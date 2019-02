U Kruševcu novi protest Jedan od pet miliona sa zahtevom za smenu vlasti

Više stotina gradjana okupilo se večeras na protestu „1 od 5 miliona“ u Kruševcu i zatražilo smenu lokalne i državne vlasti.

Kruševljani su ponovo zatražili da naredna tri računa za grejanje budu umanjena za polovinu, da zdravstveni radnici imaju bolje uslove za rad, a pacijenti bolje uslove lečenja, da lokalne televizije primete da ljudi u Kruševcu protestuju te da predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku.

Organizatorka protesta u Beogradu Jelena Anasonović poručila je predstavnicima vlasti da neće smeti da uzurpiraju ni pedalj Srbije.

Kazala je da se danas u Orašcu čuo urlik slobodnog naroda koji je, kako je navela, izviždao premijerku, i dodala je da se mišljenje naroda o vlasti vrlo dobro čuje na ulici, samo da se vlast pravi da to ne čuje i da ne vidi da je sve više ljudi koji protestuju.

Demonstranti su prošli pored Gradske uprave, gde su skandirali „Ostavka, ostavka“, te prošetali do kružnog toka ispod SUP- a i nazad glavnom gradskom ulicom do Fontane.

Protestna kolona bila je predvodjena bubnjarima, jedan učesnik je nosio zastavu Srbije, čule su se pištaljke i trube, a gradjani su uzvikivali „Kruševac se ne plaši“, „Kruševac na ulice“, „Gotov je“, „Vučiću lopove, oslobodi medije“.

Nosili su parole „Počelo je“, „Uzmite nam parole, ostaće nam motke“, „Linč, silovanje, nasilje trpimo sedam godina“, „Hoćemo pasoše za more ne za posao“, „Ajde, ajde, Jasmina, ostavka“.

