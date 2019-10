Učesnici trilateralnog samita: Auto-put Beograd-Sarajevo će očuvati mir i stabilnost u …

Učesnici današnjeg trilateralnog sastanka u Beogradu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan i članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Milorad Dodik i Šefik Džaferović ocenili su da će auto-put Beograd-Sarajevo pomoći da se komunikacija u regionu poboljša i da se očuvaju mir i stabilnost.

Oni su razgovarali o projektima u kojima učestvuju Turska, Srbija i BiH, a o bilateralnim pitanjima, kako su naveli, razgovaraće na bilateralnim sastancima.

Bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović rekao je da je Turska „stabilizirajući faktor u regionu“, i da, pošto ima dobre odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana, može da pomogne stabilizaciji prilika.

„BiH i Srbija imaju svoje odnose i mi ćemo naša brojna otvorena pitanja rešavati u bilateralnom dijalogu. Danas sam kazao da je potrebna intenzivnija saradnja BiH i Srbije, i da se samo tako na pravi način mogu rešiti bilateralni problemi“, naveo je Džaferović.

Hrvatski član Predsedništva BiH, Željko Komšić rekao je da su se na sastanku javile i ideje za nove projekte koji se tiču železničke mreže.

„To su skupi projekti, ali važni jer povezuju gradjane Srbije i BiH, kao i delove BiH na nekim pravcima“, kazao je Komšić.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je da autoput Beograd-Sarajevo, za koji će danas biti položen kamen temeljac, treba da poveže Srbiju i Republiku Srpsku i BiH i „omogući bolju komunikaciju“.

„Razgovarali smo i o gasovodu Turski tok, o mogućnosti učešća BiH u tom projektu, o modernizaciji železničke mreže, kao i o potrebi da se očuva dobra politička saradnja, stabilnost i mir“, kazao je Dodik.

On je ocenio da je autoput Beograd-Sarajevo „vrlo važan projekat koji definitivno utiče na mir i stabilnost u regionu“.

„Put je sinonim za civilizaciju. Ako uspemo da to izvedemo, da izgradimo put, to će imati veliki uticaj na stanovništvo, ali i još veći uticaj na sprečavanje odliva stanovništva. To će učiniti region mestom koje privlači ljude i koje će biti dostupno“, rekao je Erdogan.

Srbija je po pitanju auto-puta završila svoje obaveze i papirologiju sa Turskom, a BiH tek treba da zaključi ugovore sa Srbijom i Turskom kako bi taj projekat bio što pre realizovan. Erdogan je naveo da je važno rešiti probleme oko formiranja vlade BiH jer „bez vlade ne može efikasno da se radi“.

Turski lider je najavio i naredne sastanke trilaterale, u Turskoj i BiH.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija izgraditi most preko Save, zbog čega će izgradnja auto-puta trajati tri godine.

On je ocenio da je od 1945. godine „neka nevidljiva ruka“ sprečavala izgradnju dobrih veza, odnosno puteva i pruga izmedju Srbije i BiH, ali da je sada došlo vreme da se to promeni.

On je najavio i da će biti gradjen i drugi deo autoputa, koji će spojiti Sarajevo sa Beogradom preko Višegrada i Požege i da će tako biti spojeni i Srbi iz Srbije sa onima u Gackom, ali i Bošnjaci iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice sa Sarajevom.

„Ako to završimo, ljudi će biti mnogo bolje povezani i imaćemo svi bolje rezultate“, rekao je Vučić.

Današnjim sastankom lidera Srbije, BiH i Turske oživela je praksa trojnih samita koji su se održavali 2010-2013.

Učesnici samita BiH-Srbija-Turska danas će u Sremskoj Rači prisustvovati ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju auto-puta Beograd-Sarajevo u čemu učestvuje i Turska.

(Beta)