UZUZ: Pobuna IT sektora, visokim porezima uništavaju srpsku ekonomiju

Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti (UZUZ) saopštilo je danas da je pokrenuta inicijativa „Ne uništavajte IT“ nakon najave da će se krenuti sa naplatom poreza vezano za doznake iz inostranstva, koja prvenstveno pogadjaju predstavnike IT sektora, ali i druga lica koja imaju status „frilensera“.

U saopštenju UZUZ-a navodi se da je zajedno sa timom „Kreni-Promeni“ i predstavnicima IT sektora pokrenuta i onlajn peticiju, a najavljena je izrada uporedne analize, ali i formiranje tima za pregovore.

„Reč je pre svega o grani koja je najperspektivnija i jedina beleži rast čak i u periodu pandemije. U pitanju je nevidjena šansa za oporavak srpske ekonomije. Istovremeno očigledno je da ne postoji sluh i da se primenjuju zastareli propisi“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će u odredjenim slučajevima doći do toga da će pojedina lica morati da plate i do 80 odsto nekog prihoda što ljude, kako smatraju u Udruženju, gura ili da rade na crno, ili da beže iz Srbije, ili da osnivaju firme u IT poreskim rajevima.

„Mnoge države se trude da i ovu oblast podstaknu olakšicama i subvencijama. U Srbiji se odnos svodi na čerupanje, podmetanje nogu i teranje IT poslova, dok se subvencije i novac gradjana Srbije prosledjuje kompanijama koje zapošljavaju jeftinu radnu snagu. Narodu se u eri interneta nudi svetla budućnost motanja kablova“, naglašeno je u saopštenju.

UZUZ je istakao da je IT sektor šansa da nezavisni i slobodni ljudi stvore dodatnu vrednost koja će pomoći ekonomskom oporavku zemlje, ali i stvoriti državu gradjana koji nisu teret, već motor jednog društva.

(Beta)

