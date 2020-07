Vilson: Vučić priprema javnost za teške odluke

Izvršni potpredsednik Atlanskog saveta Dejmon Vilson ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić priprema narod za teške odluke po pitanju Kosova kada kaže da pred zemljom nisu laki dani.

„Pozdravljam što predsednik Vučić pomaže da se Srbija spremi za ceo ovaj proces i za pregovore. Potreban je iskren razgovor sa javnošću, kako na Kosovu, tako i u Srbiji, o tome da će biti teških odluka i da su neophodni kompromisi“, rekao je Vilson u intervjuu za Glas Amerike.

Vilson je kazao da su potrebni politička hrabrost i liderstvo kako bi se ljudi fokusirali na budućnost.

„Time sam impresioniran i nadam se da je ovo samo deo procesa pripreme javnosti na neke odluke na koje je lako bacati kamenje. Državnik koji ume da vidi kako će to biti i šta to znači za državu i za pet, 10, 20, 30 godina. To je ono što se sad dešava, priprema javnosti da se shvati da je ovo zaista bolje za ove države“, naveo je Vilson.

On je rekao da sporazum Srbije i Kosova mora da bude jasan, i da otkloni prepreke da Srbija udje u EU, a Kosovo u medjunarodne organizacije.

„Ono o čemu govorimo je da se granice u regionu učine manje važnim, a ne više važnim i mislim da ovaj sporazum to može da ubrza, ali o tome treba da se dogovore dve strane, mi to nećemo diktirati. Atlantski savet sve ovo samo posmatra i podržava, ali ni SAD ni EU neće diktirati“, kazao je Vilson.

On je naveo da SAD treba da nastave da budu katalizator dijaloga Beograda i Prištine.

„Moramo da budemo prisutni i da podržimo lidere regiona da donesu hrabre odluke koje će njihovim zemljama otvoriti put napred. Zaista sam zabrunut ako postoji neko kome odgovara status kvo sada“, dodao je Vilson.

Prema njegovim rečima, status kvo znači da je nezamislivo priključenje Srbije Evropskoj Uniji ili da Kosovo ima stolicu u UN i da razvija odnose sa NATO, kao i da ljudi mogu da imaju bolje ekonomske prilike i da mogu da ostanu u zemlji, da formiraju porodicu i da rade.

„Mislim da Amerika može da bude katalizator tako što će ostati uključena u proces, da istakne važnost političkog imperativa. Isto tako mislim da mi treba da dajemo motiv. Biće raznih kompromisa u igri, ali obe strane mogu da dobiju mnogo. Ako postoji sporazum, možemo da napravimo strateško partnerstvo sa Srbijom, ako postoji sporazum, možda Razvojna finansijska korporacija (DFC) može da odvoji novac za programe pomirenja i ekonomskog razvoja, ima dobrih motiva i nadam se da lideri imaju hrabrosti“, rekao je Vilson.

Povodom nedavnog zahteva Uprave za sprečavanje pranja novca pri Ministarstvu finansija Srbije da komercijalne banke dostave novčane transakcije za 37 istraživačkih medija i nevladinih organizacija i 20 aktivista, radi borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Vilson je rekao da ga to „zaista brine“.

„Mislim da je poenta da se ubrza put ka evropskoj budućnosti, i za to je potrebna politička hrabrost, koju sam video kod predsednika Vučića. Ali isto tako evropska budućnost Srbije znači i vladavinu prava i slobodu medija, pravosudja, jake demokratske institucije i civilno društvo, to treba očuvati“, kazao je.

Ocenio je da će pobošljanje ekonomskih prilika i rešavanje pitanja Kosova ubrzati i put demokratizacije Srbije jer je to ključno za evropsku Srbiju da bi bila deo EU.

„Ali ne ulazite u EU sa medijskom situacijom koja slabi, nego koja jača“, dodao je Vilson.

On je rekao i da je „zaista zadovoljan“ ovonedeljnim samitom lidera balkanskih zemalja i time što su SAD, EU i finansijske ustanove prisustvovale u znak podrške.

„Potreban je osećaj da postoji zajednički pravac i transatlantska podrška i jedinstvo medju samim liderima. To je prvo što je dobra stvar. Drugo je što su oni doneli odredjene odluke i svoju reputaciju doveli u rizik. Sada treba primeniti to i nadgledati primenu“, kazao je Vilson.

Dodao je da je „optimista po tom pitanju“ jer je „video političku volju i političku posvećenost“.

(Beta)

