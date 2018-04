VOICE: BIA je zloupotrebljena u stranačke svrhe

Nedostatak efikasnog mehanizma civilne kontrole bezbednosnih službi, činjenica da je direktor Bezbednosno-informativne agencije (BIA) partijski funkcioner i da će nakon usvajanja izmena zakona imati pravo da bez konkursa zapošljava koga hoće, te da se budžet te službe povećava skoro svake godine – sve to ukazuje na zloupotrebu BIA u stranačke svrhe, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Predrag Petrović rekao je da je osnovni problem u tome što nema efikasne civilne kontrole bezbednosnih službi, kao i da je stanje pogoršano u poslednje dve godine.

„Ranije je BIA imala i osobu koja je bila zadužena za komunikaciju sa medijima, to je bio tadašnji šef kabineta direktora BIA, a sada to više ne postoji. Inače, nije neuobičajeno da druge službe bezbednosti daju detaljne izveštaje o stanju bezbednosti u svojim zemljama, gde se ukazuje na to koje su glavne bezbednosne pretnje, rizici, šta je služba bezbednosti po tom pitanju uradila… Mi ovde, što se tiče rada BIA, nemamo ništa u javnosti, a imamo dosta slučajeva koji ukazuju da bi zapravo trebalo tako nešto da se dešava“, rekao je Petrović za VOICE (www.voice.org.rs).

Petrović je kazao da je teško proceniti rad službi bezbednosti ukoliko se ne znaju njihovi prioriteti rada i planovi, kako bi se na osnovu njih moglo videti šta je ostvareno a šta nije.

(Beta)