VOICE: Srbija samo fingira evrointegracije

Srbija nije formalno odustala od evrointegracija, ali vlast taj proces samo fingira a to se najbolje vidi u tome što su sve institucije urušene i što postoji samo jedna koja zamenjuje sve – predsednik Republike, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Komentarišući činjenicu da Srbija po prvi put od početka pregovora nije otvorila niti jedno poglavlje tokom šestomesečnog predsedavanja Hrvatske, sagovornici VOICE su kazali da je to znak da Evropa shvata da se u Srbiji dešavaju procesi koji su suprotni evropskim principima, ali da uprkos tome aktuelnu vlast u Srbiji toleriše, jer smatra da ona može i mora da reši problem Kosova.

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov ocenio je da izjave visokih državnih zvaničnika o privrženosti evrointegracijama samo „fingiraju posvećenost“, dok zapravo njihovi postupci pokazuju stvarno stanje procesa evrointegracija.

Prema njegovim rečima, to se najbolje vidi u rušenju institucija kojim kako je naveo, „komanduje“ Aleksandar Vučić.

„Nema podele vlasti na tri grane, nego su sve institucije njemu podredjene i to je vidljivo. On komanduje i izvršnom i zakonodavnom i sudskom vlašću. I to vidi i Evropa i to je naglašeno i u poslednjim izveštajima. Ujedno, to neotvaranje poglavlja je dokaz da je Evropa shvatila da se Srbija nije posvetila evropskim integracijama, nego naprotiv, da je uvela sistem koji je kontra evropskim principima“, rekao je Popov.

Prema njegovim rečima, EU pokušava da natera Vučića da „uradi bar jednu stvar“ – da se posveti rešavanju problema Kosova.

„Vučić je toga veoma svestan i zna da dokle god je on glavni ili jedan od glavnih igrača u rešavanju kosovskog rebusa – da će mu se štošta gledati kroz prste i neće biti izložen drugim pritiscima sem pritisku da reši problem Kosova“, kazao je Popov.

Bivši pokrajinski sekretar za medjuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski rekao je da je teško prepoznati društvenu elitu koja je odlučna u borbi za Srbiju u EU i dodao da proces evrointegracija nije samo pitanje zvanične politike, već i stručne javnosti, nevladinih organizacija, medija.

„Kada pogledate danas dnevne teme, čini se da su svi akteri ‘zaslepljeni’ predsednikom države umesto da se bavimo pitanjima kojima ćemo svakoga dana bar za milimetar biti bliži boljem sutra. Za naše društvo je danas više nego ikada karakteristično odsustvo dijaloga i traženja zajedničkih interesa“, ocenio je Bugarski.

Politički analitičar iz Hrvatske Krešimir Macan ocenio je da proces evrointegracija Srbija „odradjuje formalno, koliko treba, baš da joj se ne žuri“.

„Vučić je svestan koliko je odluka o Kosovu teška, zbog čega će pokušati ‘istrgovati’, što je i do sada dobro radio“, dodao je Macan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.