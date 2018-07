Vučić: Ima napretka u istrazi ubistva Ivanovića ali još nema osumnjičenog

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su srpski istražni organi napredovali poslednjih nedelja u istrazi ubistva lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i da je uveren da će biti učinjeno sve da taj slučaj bude rešen, ali da u ovom trenutku još nema lica koje bi bilo osumnjičeno za taj zločin.

U izjavi novinarima nakon susreta sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, Vučić je rekao da, nažalost, Beograd nema efektivnu vlast na Kosovu i da Srbija nije mogla da sprovede uvidjaj niti je imala pravo da vodi istragu, već su to učinile prištinske vlasti.

„Sve podatke smo dostavili Prištini i spremni smo u svakom trenutku da saradjujemo jer je to za nas ključno pitanje. Tražili smo od nekih stranih službi satelitske snimke da vidimo gde su se sakrile ubice, ali su nam rekli da ništa ne može da se iskoristi iz tih snimaka jer je bila magla. Mi smo, uprkos tome, tražili da ih dobijemo ali ih nismo dobili“, rekao je Vučić.

On je dodao da nema savršenog zločina već samo velike potrebe i velike nade da će i taj zločin biti rešen.

„Ja sam u to uveren. I ne pitam ko može da nam pomogne, već sam siguran da će sve biti uradjeno da se i to reši. To je za nas jedno od ključnih pitanja“, rekao je Vučić.

(Beta)