Vukčević smatra neverovatnim da su dosijei Specijalnog tužilaštva procureli

Nekadašnji srpski specijalni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da mu je vrlo čudna i „prosto neverovatna“ informacija da je u sedište Udruženja ratnih veterana OVK „maskirani gost“ pre tri dana doneo kutiju s navodno 4.000 dosijea Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu, uz najavu da će uskoro isporučiti još 7.000.

Navodno je i prepiska bivšeg tužioca Klinta Vilijamsona i Vukčevića jedan od dokumenata predstavljen medijima kao navodni dokument procureo iz Specijalnog tužilaštva.

Vukčević je u razgovoru za KoSSev podsetio na visoke mere zaštite koje su istražitelji preduzimali, pa je tako sedište Klinta Vilijamsona bilo u prostorijama NATO saveza u Briselu.

„Tolika je to bila diskrecija da se ne bi otkrilo ko su svedoci“ – kazao je, dodavši: „Jedini ljudi koji su tamo bili bio sam ja i moj zamenik Bruno Vekarić. Niko drugi. Toliko je to bilo zatvoreno za bilo koga“.

KoSSev podseća da već četiri godine u tajnosti rade specijalizovana veća Kosova i Specijalizovano tužilaštvo za ratne zločine na Kosovu od 1. januara 1999. do 31. decembra 2000.

O njegovom radu se vrlo malo toga zna, osim da je ispitano više stotina svedoka, bivših članova OVK i da se svakog trenutka čeka objavljivanje prvih optužnica, te da je na potvrdjivanje optužnice poslat predlog i za Hašima Tačija i Kadrija Veseljija.

Poslednju informaciju je potvrdilo samo tužilaštvo, neuobičajeno izlazeći u javnost, i optužujući dve ključne figure na Kosovu za opstrukciju rada suda.

Upravo se godinama na Kosovu odvijao snažan proces opstrukcije suda do mere u kojoj su morali da se uključuju međunarodne diplomate kako bi to zaustavile.

Sud je formiran na osnovu izveštaja američkog specijalnog tužioca Klinta Vilijamsona iz 2014. godine, koji je potvrdio otkrića i prethodni izveštaj specijalnog izvestioca Evropske komisije, Švajcarca Dika Martija iz 2011.

Vukčević kaže da je sa Klintom Vilijamsonom imao odličnu saradanju.

Potvrdio je da je u vreme kada je Klint Vilijamson radio na svom izveštaju, svedoke saslušavao u prostorijama Tužilaštva za ratne zločine u Beogradu.

„Nikakve on meni nije slao svedoke, niti imena svedoka pa da ih ja saslušavam, niti je to moglo. Procesno ne može on meni da nalaže, niti bilo ko drugi“, kazao je Vukčević.

„On bi nama dao spisak svedoka koje njih interesuju, i onda bih ja dao nalog našoj službi da ih pozove i dovede. To je bila takva procedura, medjutim, nikakve naknadne i-mejlove on meni nije slao, i ne da ih ja ispitujem. Oni su saslušavani bez nas. Mi smo samo davali logistiku“.

„Taman posla da imena šalje i-mejlom!“, dodao je Vukčević.

Podsetio je još jednom da je srpsko Tužilaštvo za ratne zločine saslušavalo svoje svedoke pre formiranja Specijalizovanih veća, da su to bile osobe za koje se smatralo da mogu da pomognu u rasvetljavanju ratnih zločina, i da je taj rad prethodio inicijativi Dika Martija.

„Nije Dik Marti to otkrio, nego mi. Pošto su Albanci odbili saradnju, ja sam to prosledio Evropskoj komisiji, onda je Dik Marti došao, utvrdio da je to što smo mi otkrili procesno validno“, rekao je Vukčević za KoSSev.

(Beta)

