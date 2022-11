Zaposleni u javnom sektoru blokirali Trg Slavija

Zaposleni u javnom sektoru sa minimalnim zaradama, pre svega tetkice i domari, okupili su se u centru grada na Trgu Slavija kako bi protestvovali.

Kako je javio reporter agencije Beta, oni nastoje da im se oproste troškovi sa sudjenja u kojima su neuspešno tužbom tražili da im se isplati nadoknada za topli obrok i regres za godišnji odmor.

Okupilo ih se oko par stotina iz raznih gradova i nose velike transparente „Budžet se preliva, a zaposleni sa minimalcem tonu“.

Trenutno su blokirali saobraćaj na okretnici Slavija i potom nameravaju da idu ispred predsedništva, „jer domari i tetkice polažu nadu u predsednikov autoritet i veruju mu“.

Kako su rekli, pismom su se obraćali predsedništvu, ali nije bilo odgovora.

Kako su naveli na protestu, Vrhovni kasacioni sud je prvobitno ocenio da oni imaju pravo na te nadoknade, zbog čega su i podnosili tužbe, ali je naknadno saopštio da ih nemaju i da su tužbe neosnovane, a domari i tetkice u obavezi da isplate sudske troškove.

Advokat Ivan Ječmenica, zastupnik tetkica i domara, kazao je da im je sada nametnuta obaveza da plate troškove od 60 do 90.000 dinara, što je dva do tri puta veće od njihove plate, kao i da oni nisu u mogućnosti da to isplate.

Precizirao je da je ukupno oko 5.000 tužbi podneto, što znači da je toliko porodica i egzistencijalno ugroženo.

„Nije pošteno da najsiromašniji plate, ali državno pravobranilaštvo je reklo da neće odustati od zahteva da to urade, već šalje opomene, a uskoro će i javne izvršitelje“, rekao je advokat.

