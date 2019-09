Zelenović: Zašto je sve što rade Vučić i Vesić višestruko skuplje nego što stvarno jeste

Predsednik stranke Zajedno za Srbiju i gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović upitao je danas predsednika Srbije šta on i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rade sa novcem gradjana u Beogradu i kako je samo u projektima koje oni rade sve skuplje nego što stvarno jeste.

„Rekonstrukcija centralnog trga u Šapcu koštala je 500.000 evra. Rekonstrukcija Trga Republike u Beogradu koštala je 10 miliona evra. Trg u Šapcu rekonstruisan je za 75 dana. Trg u Beogradu rekonstruisan je za 375 dana. U Šapcu nismo imali nijednu reklamaciju na funkcionalnost trga. U Beogradu posle rekonstrukcije trga fale dve kolovozne trake u srcu grada“, naveo je Zelenović u otvorenom pismu Vučiću.

On je podsetio da je Vučić rekao da je reč o najboljem projektu a sada ne valja.

„Kocke za koje ste rekli da su kamene, sad su ipak betonske. Ono za šta ste tvrdili da je granit, ispostavlja se da je presvučeni beton. Ono za što ste rekli da je večno, potrajalo je deset dana. Kocke za koje ste garantovali da su najbolje se vade i okreću naopačke. Sada nas ubedjujete da je najbolje, da to što je do juče bilo najbolje, bude naopačke. Na kraju je saobraćaj ponovo zatvoren za gradjane, a Vesić pohvaljen za dobro obavljen posao“, dodao je on.

Zelenović je podsetio da je Trg u Šapcu veći od Trga Republike a da je bio jeftiniji 20 puta od trga u Beogradu.

„Dokle ćete ubedjivati gradjane Srbije da je domaćinska politika kada platite 20 puta skuplje od realne cene? Kako je to samo u projektima koje vi radite sve skuplje nego što jeste? Vama je skuplji i kilometar autoputa, i trg. Skuplja vam je novogodišnja jelka i fontana. Sve čega se vi dotaknete je višestruko skuplje od uobičajene cene“, dodao je on.

Gradonačelnik Šapca je optužio Vučića da je kod njega sve višestruko skuplje od normalnog i da to ima veze sa stilom života koji vodi.

„Vi nosite iste patike kao (Hašim) Tači, koje koštaju 500 evra. Više od prosečne srpske plate. Vi nosite isti sako kao (Redžep Tajip) Erdogan, koji košta 4.359 evra. Više od 10 prosečnih plata u Srbiji. Dakle, Vama je to normalno. To kako Vi živite, nakon što pet vaših plata potrošite na samo jedan sako, je vaša stvar. No, to kako žive gradjani, nakon što se Vi razbacujete njihovim novcem nije vaša stvar. Stvar je gradjana i zakona“, naveo je Zelenović.

