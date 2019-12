Živković: Odluka Agencije za borbu protiv korupcije je farsa

Lider Nove stranke Zoran Živković ocenio je u Beogradu da je farsa odluka Agencije za borbu protiv korupcije da nema uslova za pokretanje postupka protiv oca ministra unutrašnjih poslova Branka Stefanovića jer nikada nije bio formalno zaposlen u firmi GIM koja trguje oružjem.

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Živković je rekao da ipak ima mnogo razloga da se postupak sprovede i da je odluka Agencije samo posledica činjenice da ne postoji formalna veza, na papiru, izmedju GIM-a i Stefanovića.

„To znači da neko može da dodje sa ulice, da nema nikakav papir i nikakav ugovor, da natera nekoga u Javnom preduzeću da njemu bliskim osobama da nešto što košta 100 dinara po ceni od 50 dinara, ili da mu odloži neko plaćanje, i agencija će vispreno da zaključi da nema uslova, i da prekine dalje istraživanje. A naravno da ima puno razloga za to“, rekao je Živković.

On je rekao da je „druga današnja farsa“ odluka člana Predsedništva SNS Miloša Vučevića da podnese krivičnu prijavu protiv predsednika Srbije i SNS Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja zbog afere sa uzgajanjem marihuane „Jovanjica“.

„To je tek farsa par ekselans. Posebno jer se on već predstavio kao advokat odbrane braće Vučić, što farsu diže na viši nivo. To je besmislen igrokaz“, rekao je on.

Živković je podsetio da je uzbunjivač iz Krušika Aleksandar Obradović i dalje u kućnom pritvoru u Valjevu i ocenio da on mora da bude pušten što pre.

„Nema razloga da više bude u pritvoru. Ako je uradio bilo šta, to je trebalo već da bude obradjeno i da on ili bude pušten ili da predje u neku drugu vrstu pritvora“, rekao je Živković.

Komentarišući akciju lidera Pokreta Dveri Boška Obradovića i pokušaj upada u Skupštinu Srbije, Živković je rekao da je „Obradović već pet puta pokušavao da negde udje, ali da je sve to bilo neuspešno“.

„Dva puta je kucao na vrata RTS-a, jednom u Predsedništvu, jednom u sedištu Policije i sada ovo. I sve je bilo neuspešno. I dalo je, bojim se, motiv da odgovor režima bude brutalan. Ali oni ne bi mogli to da govore da nije bilo povoda koje je dao Obradović“, rekao je on.

(Beta)