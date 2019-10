Živković pozvao SzS da još jednom razmisli o bojkotu jer on nikada nije doveo do promene vlasti

Predsednik Nove stranke Zoran Živković pozvao je večeras Savez za Srbiju (SzS) da još jednom razmisli o bojkotu izbora, jer kako je ocenio, „bojkot nikada u istoriji nije doveo do promene autoritarne vlasti“.

„Ja sam stalno pitao šta radimo dan nakon bojkota izbora. Kako se meri uspeh bojkota. Šta ako Vučić ni posle tih izbora ne promeni uslove? Je l treba da bojkotujemo sve naredne dok on nešto ne promeni“, naveo je Živković u emisiji 360 stepeni na televiziji N1.



Rekao je i da je dobro da je došlo do razgovora vlasti i opozicije uz posredovanje evropskih parlamentaraca, da je to samo početak puta, te da će naredne dve runde razgovora biti prilika da se bore i vide da li su ostvareni minimalni izborni uslovi.

„Naterali smo režim da dovede OEBS, da stavi na sto ono što smo mi zahtevali – biračke spiskove, funkcionersku kampanju, medije. Režim je priznao da postoji problem u tim oblastima“, rekao je Živković.

Dodao je da će Nova stranka odluku o bojkotu izbora doneti kada se završe naredne dve runde pregovora.

„Kada se završi taj proces Nova stranka će doneti odluku da li će bojkotovati izbore. Mada je u karakteru ljudi koji su Novoj stranci borba, a ne bojkot“, rekao je Živković.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić kazao je da razgovori o izbornim uslovima uz posredstvo EU ne bi imali smisla, čak i da je na tim razgovorima SzS jer, kako je naveo, vreme je isteklo.

„Pošto je ostalo šest meseci (do izbora) nema smisla i nemamo šta da razgovaramo“, rekao je Jeremić i dodao da je pozicija Saveza za Srbiju od samog početka bila da je neophodan period od devet meseci izmedju uspostavljanja i održavanja slobodnih i fer izbora.

On je rekao da je bojkot put koji se možda nekima dopada, a nekima ne, ali da oni time ne ostavljaju nikakvu mogućnost da učestvuju na izborima na proleće sledeće godine.

„OEBS ne može obezbediti fer i slobodne izbore“, rekao je Jeremić i dodao da OEBS može da posmatra i napiše izveštaj o izborima.

On je naveo i da očekuje pokušaje medjunarodne zajednice, kao i pokušaje, kako Jeremić tvrdi, podmićivanja da bi stranke učestvovale na izborima.

„Mi smo se već opredelili da na te izbore ne izlazimo“, poručio je Jeremić i dodao da izaslanici Evropskog parlamenta neće biti, kako je ocenio, poslednji izaslanici medjunarodne zajednice.

On je rekao da je kampanja bojkota već počela i dodao da je ta kampanja „poprilično skromna“, kao i da su stranke koje su se opredelile za bojkot svesne da neće moći da računaju na finansiranje iz budžeta.

Dodao je da će ta kampanja biti još „intenzivnija i još teža borba“.

(Beta)