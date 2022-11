Živulović: Ulazak u Nato Srbiji bi doneo rast standarda

Predsednik Atlantskog saveta Srbije Vladan Živulović izjavio je da bi ulazak Srbije u NATO doveo do rasta životnog standarda gradjana i bolje ekonomije, a da je vojna neutralnost Srbije – floskula i pokušaj vrdanja izmedju Istoka i Zapada koja neće trajati još dugo.

Živulović je u emisiji „Pola sata Demostata“ rekao da je uveren da je KFOR spreman da spreči eventualne sukobe na severu Kosova i zaštiti Srbe, kao i da je za kraj rata u Ukrajini potreban dogovor koji će biti zadovoljavajući za obe strane.

Predsednik Atlantskog saveta Srbije istakao je da vojna neutralnost Srbije nije ni medjunarodno priznata ni zvanična i da u slučaju Srbije predstavlja samo floskulu koja pomaže pri pokušaju vrdanja izmedju Istoka i Zapada, ali da će uskoro morati da se opredeli.

Živulović navodi da je vojna neutralnost moguća, ali u slučaju, na primer, Švajcarske, čija neutralnost je medjunarodno priznata u Ujedinjenim nacijama, ali i koja ima neuporedivo jaču ekonomiju i vojsku od srpske.

„Švajcarska ima preko stotinu aviona F16 i F35, svake godine vežbaju, spremaju se, iako su neutralni… Mi ne možemo da se poredimo sa Švajcarskom i teško da će nas iko ikada priznati kao neutralnu zemlju zvanično, da bismo bili zaista zaštićeni“, rekao je Živulović.

Govoreći o ekonomskim aspektima članstva u NATO, Živulović je rekao da ima mnogo primera da su, nakon ulaska neke države u alijansu, u tu zemlju počele da dolaze ozbiljnije investicije.

„U Srbiju sada dolaze da ulažu osrednje firme, sklone spekulacijama, jer ih mi pozivamo ovde sa ogromnim subvencijama, jeftinom radnom snagom i jeftinom energijom. Kada bismo ušli u NATO, to podrazumeva ozbiljnu državu. Ako gledamo kako su druge države funkcionisale posle ulaska u NATO, vidimo da su krenule ozbiljne investicije. Kada su Rumunija i Bugarska ušle u NATO, Rusija je krenula da investira u njih, preko deset puta je skočio iznos novca koji su Rusi investirali jer im se učinilo da su Rumuni i Bugari postali mnogo ozbiljniji ulaskom u NATO i EU. To privlači, jer pokazuje red, rad i disciplinu, a to je smisao“, rekao je Živulović

On je istakao da je od 2004. godine Vojska Srbije svoje standarde prilagodila NATO standardima i da je izvršena reorganizacija vojske tako da je napravljen sistem koji je vrlo sličan vojskama država članica NATO.

Govoreći o situaciji na Kosovu, Živulović je izrazio uverenje da je Kfor spreman da reaguje i da će sprečiti sukobe na severu Kosova, ukoliko do njih dodje.

Naveo je da je više puta boravio na Kosovu i u poseti jedinicama KFOR-a i da je jasno da oni imaju način i sredstva da spreče incidente.

„Medjutim, nikada ne znate kako može da dodje do sukoba, dovoljno je da se neka dvojica, trojica preobuku u srpske uniforme i da naprave incident. Tu se sada utiče na obe strane da vode računa da neka treća strana, četvrta ne utiče na to da se potpali neka varnica“, naveo je Živulović.

Dodao je da je očigledno da je KFOR rešen da spreči incidente, imajući u vidu i poruke koje je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg slao i Beogradu i Prištini – da neće sedeti skrštenih ruku i gledati teatar ili cirkus ili krvarenje ljudi zbog tablica.

Kada je reč o ratu u Ukrajini, Živulović očekuje da će rat još trajati uz ocenu da ruska strana ima probleme sa mobilizacijom , a da je za kraj rata potrebno da Zapad „pritisne“ Ukrajinu da se napravi dogovor koji će biti zadovoljavajući za obe strane.

„Tako da Putin ne izgubi obraz kod svoje kuće, a da Zelenski dobije nešto što će opravdati pred svojim narodom“, naveo je Živulović. On je rekao i da mu je drago da posle incidenta u Poljskoj, gde su rakete ubile dvoje ljudi, Zapad nije ishitreno reagovao, već su dobro promislili, objavio je Demostat.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.