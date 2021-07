Abazović: Spreman sam govorim u Potočarima

Potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je spreman da govori na obeležavanju 26.godišnjice od genocida u Srebrenici te da ga čudi da toga neki žele da naprave aferu.

„Ako bilo ko proceni da ne treba da se obratim – neću se obratiti i nema problema. Obavešten sam da ispred države, zbog velikog broja delegacija, može da govori samo jedan član. Ako predsednik države bude bio tamo, neka on održi govor. Ako ne bude želeo, a mi budemo imali mogućnost, ja ću se obratiti“, rekao je on u intervju za Vijesti.

Kako je dodao, u BiH se pojavila priča da ne bi trebalo da se obratim jer je u koaliciji s ljudima koji ne priznaju genocid.

„Ako idemo tom logikom, nijedan zvaničnik BiH nikad nije mogao da se obrati u Potočarima. A verovatno i dobar dio zvaničnika ostalih država regiona“, naveo je on.

Abazović je rekao da, prema operativnim podacima stranih službi bezbednosti, oko 20 odsto svih švercovanih cigareta u EU – dolazi preko Crne Gore.

On je u intervjuu „Vijestima“ rekao da je počelo prikupljanje dokaznog materijala u vezi sa švercom cigareta u državi.

„Taj posao nije mogao da radi onaj ko nije bio blizak bivšem režimu. Međutim, morate sprovesti dokazni postupak. Frustrira me da ljudi koji su 10-15 godina inkorporirani u ove slučajeve, nisu mogli da dođu do podataka do kojih smo mi došli za tri mjeseca“, istakao je Abazović.

On je rekao da su saradjivali sa stranim obaveštajnim službama, ali nije želeo da otkrije sa kojima.

„Strane službe su ovde bile prisutne i pre ove Vlade, pa nisu imale rezultate. Strane službe pružaju veliku podršku za aktivnosti koje se tiču suzbijanja šverca“, rekao je on.

Upitan koliku će štetu država pretrpeti zbog najave Vlade da će zabraniti skladištenja cigareta u Luci Bar, on je rekao da će sigurno proizvesti neku ekonomsku štetu.

„Znamo da za neke stvari moramo i da platimo. Napravićemo procenu. Po mojim saznanjima, tu je 20-30 firmi koje imaju zakupljena skladišta. Moraćemo da ispoštujemo ugovore do kraja, oni ističu u različitim periodima, ali nisu dugi. Ovo je kidanje jednog velikog pipka hobotnice, najvećeg, jer je Luka Bar jedino mesto u Crnoj Gori gde mogu da pristaju veliki brodovi”, naveo je on.

(Beta)

