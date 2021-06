Aldžazira: Poljuljan kredibilitet HR među susedima

SARAJEVO – Kredibilitet Hrvatske među susednim zemljama zasigurno je poljuljan, nakon što je predsednik Zoran Milanović vratio odlikovanja Branimiru Glavašu, kojem se sudi za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Hrvatskoj tokom rata devedesetih, smatraju predstavnici srpske zajednice u toj zemlji i analitičari, prenela je Al džazira Balkans.

Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) i saborski zastupnik Milorad Pupovac rekao je da odluka predsednika Milanovića o vraćanju odlikovanja Glavašu ne može biti dobar primer nikome u regionu.

Ako neko u regiji to i čini (odlikuje osuđene ili osumnjičene za ratne zločine), potez Milanovića Hrvatsku sada dovodi u situaciju da ne može ništa reći na to, čak i onda kada to vređa osećaje pripadnika hrvatskog naroda, članove porodica stradalih bilo u Bosni i Hercegovini bilo u Republici Srbiji, rekao je Pupovac za Al džaziru.

Predsednik Milanović ratna odlikovanja Glavašu vratio je krajem maja, nakon što mu ih je 2010. godine oduzeo tadašnji predsednik Ivo Josipović.

Milanović isprva nije komentarisao poslednje postupke ali je saopšteno da je odluka o vraćanju odlikovanja Glavašu donesena na predlog Državne komisije za odlikovanja i priznanja Hrvatske i to na osnovu dve sudske odluke, koje predstavljaju preokret u slučajevima ‘Selotejp’ i ‘Garaža’, odnosno nakon što je ukinuta pravosnažna presuda Glavašu i ostalim okrivljenima. Naknadno je novinarima rekao da nije imao izbora, jer Glavaš nije pravosnažno osuđen.

I mene zanima gde su ljudi koji su bačeni u Dravu, ja nisam sudija, ja sam predsednik Republike i moram biti jednak prema svima, rekao je Milanović.

Dokumenta – Centar za suočavanje s prošlošću ocenio je da odluka predsednika Zorana Milanovića o vraćanju odlikovanja Branimiru Glavašu, iako zakonita, nije primerena ni etički prihvatljiva.

I Pupovac odbija teze o zakonskoj obavezi vraćanja odlikovanja Glavašu, dodajući „da to proizilazi iz predsedničkog mandata, ili bilo kojeg drugog zakona, to bi uradila predsednica Kolinda Grabar Kitarović“, koja je predsedničku funkciju obavljala pre Milanovića.

I hrvatski novinar i pisac Drago Hedl, koji je detaljno istraživao zločine u Osjeku, uključujući i izdatu knjigu „Glavaš – hronika jedne destrukcije“ takođe upozorava da potezi Milanovića neće imati dobro implikacije prema Hrvatskoj, uključujući i to da Hrvatska više neće moći da reaguje kada se iste stvari dešavaju u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Za njega je misterija zbog čega je Milanović vratio odlikovanja Glavašu, kada se u predizbornoj kampanji 2019. godine ogradio od njegove podrške i rekao da Glavaš nije njegovo društvo.

„Meni se čini da je Milanović prejudicirao odluku suda“, kaže Hedl, podsećajući na ponovljeni proces koji se vodi protiv Glavaša.

(Tanjug)

