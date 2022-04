Ambasada SAD u BiH: Vezivno tkivo BiH su svi gradjani te zemlje, a ne samo Bošnjaci

Ambasada SAD u BiH saopštila je danas da su vezivno tkivo Bosne i Hercegovine svi ljudi koji žive u toj državi, a ne samo Bošnjaci, kako je to izjavio lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

„Vezivno tkivo BiH su ljudi koji žive u ovoj državi i bore se da izgrade bolju budućnost za sebe i svoje porodice. To su Bošnjaci. To su Hrvati. To su Srbi. To su ‘ostali’. Svi su oni gradjani BiH“, navela je američka ambasada.

Dodala je da svi gradjani zaslužuju demokratsku i prosperitetnu budućnost za koju su glasali, ali im je, kako je ocenjeno, njihovi politički čelnici još nisu isporučili.

„Ono što BiH sada treba, više nego ikada u njenoj skorijoj istoriji, jeste usmeravanje veće pažnje na izgradnju zajedničke budućnosti u okviru evroatlantske porodice država, kao i da politički čelnici troše manje energije i vremena na retoriku i aktivnosti koje dele dobre ljude koji ovde žive i rade“, navela je američka ambasada u BiH.

Predsednik SDA Bakir Izetbegović je ranije izjavio da su „Bošnjaci vezivno tkivo BiH“.

„Vezivno tkivo Bosne i Hercegovine su Bošnjaci, da nema Bošnjaka ne znam do kad bi Bosna potrajala, a vezivno tkivno unutar Bošnjaka je vera. I dokle god su pune džamije mladih ljudi i dokle god stotine hiljada ljudi posti dobrovoljno, noću se dižu… ja nisam zabrinut za ovu zemlju“, rekao je Izetbegović.

(Beta)

