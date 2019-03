Američki ambasador: SAD ostaju garant suvereniteta BiH

SARAJEVO – Novoimenovani američki ambasador u BiH Erik Nelson izjavio je danas da SAD ostaju garant suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH i izrazio protivljenje bilo kakvoj podeli BiH.

„Prioritet svih prioriteta biće da pomognemo da BiH napreduje ka ostvarenju zacrtanih ciljeva za članstvo u NATO savezu i Evropskoj uniji“, istakao je Nelson na konferenciji za novinare u svom prvom javnom obraćanju.

Kako prenosi Kliks.ba, Nelson je naglasio da bi dodatno podeljena BiH bila direktna prepreka prosperitetu u budućnosti te zemlje.

„Došao sam u vreme kada se BiH približava veoma važnom trenutku na svom putu da obezbedi bolju budućnost…Usvajanje reformi postaje sve neophodnije“, istako je američki ambasador.

On je dodao da su BiH sada još potrebniji hrabri lideri okrenuti ka budućnosti.

„Prazna obećanja i puka retorika postaće još beskorisniji. Mi smo ovđe da pomognemo, ali odgovornost za napredak zavisi od bh. lidera i građana“, istakao je Nelson.

On je još jednom je naglasio ključne probleme u BiH, a to su korupcija, nezaposlenost i slaba ekonomija, dodaje sarajevski portal.

Nelson je na konferenciji za novinare rekao i da je stav SAD jasan i da nikakva paralela između pregovora Beograda i Prištine i BiH ne postoji.

„Neke sličnosti postoje, a tiče se onoga što je potrebno regionu. To je politička hrabrost i vizija da se prave važni kompromisi kako bi se poboljšala bezbednost celog regiona. To tražimo i u BiH, ali to uvek mora da uvažava teritorijalni integritet i suverenitet BiH“, rekao je Nelson.

(Tanjug)