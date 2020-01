Amfilohije: Nisam na čelu opzicije, već Crkve Božije

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve (SPC) Amfilohije odbacio je kao neosnovane tvrdnje da se nalazi na čelu crnogorske opozicije, i istakao da je „na čelu Crkve Božije, koja je opozicija bila od kada postoji“.

„Jesam opozicija, pripadam i dok budem disao pripadaću toj opoziciji“, rekao je Amfilohije juče posle molebna u manastiru Morača.

Kako je preneo podgorički portal SdM, on je poručio crnogorskom predsedniku i premijeru da „ako hoće da budu zapamćeni kao ljudi, kao istinski vladari Crne Gore, prvo što treba da urade jeste da Njegoša izbave iz tamnice i da ga vrate u njegovu crkvicu na Lovćenu i ukinu bezakonje koje su doneli (sporni Zakon o slobodi veroispovesti) i koje je izavalo takav otpor u narodu“.

„Ovde je vaskrsao narod! Ja ne znam da li se pamti da je narod ovako vaskrsao u Crnoj Gori!? I vi ste se sabrali ovde u znak otpora protiv tog bezakonja koje je proglašeno za zakon i koji se nameće Crnoj Gori, jedinstveno takvoga tipa u Evropi. Ja se nadam u Boga da će ti ljudi shvatiti i odbaciti to bezakonje, kao i to da će to biti njihova pobeda, pobeda čovečnosti, ljudskosti, istinske državnosti“, rekao je Amfilohije.

On je takođe podsetio da moračka lavra, manastir Morača, koji je 1252. godine podigao Stefan Nemanjić, unuk Stefana Nemanje, pripada Crnoj Gori 200 godina, od oslobođenja posle bitke na Morači 1820, do kada je bila Stara Hercegovina.

„Zna se kome ova svetinja pripada, ko je gradio i branio, ko je ugrađivao svoje kosti, živote i veru u nju. Zato bi bilo dobro da ovi koje je vreme izbacilo da budu na čelu Crne Gore danas, ponište to bezakonje koje su proglasili u tri sata poslije ponoći, u mraku. I to neće biti ničij poraz. To će biti pobeda pravde i istine Božije, bratske ljubavi. To je ono za šta se i mi molimo i večeras ovde i širom Crne Gore”, rekao je Amfilohije.

Kako je rekao, molebni su poziv na bratoljublje i bogoljublje.

“To je vraćanje naroda Božijega sebi samome, svojim svetinjama, svojim istinama i priziv svima onima koji su možda zalutali, da se vrate sebi i svojim precima. Nema tu borbe druge vrste”, istakao je mitropolit crnogorsko-primorski.

