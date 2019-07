Amfilohije se nada izgradnji puta i staze do crkve na Rumiji

RUMIJA – Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije izjavio je danas, nakon službe u crkvi Svete Trojice na Rumiji, da se nada da taj objekat neće biti srušen i da će do njega biti asfaltiran put i urediti staza do same crkve.

“Crkve su rušili Turci, nadam se da neće Crnogorci. Ja se u Boga nadam da to neće raditi, nego da će napraviti žičaru do crkve na Rumiji. Tada će sva Evropa doći da vidi Rumiju”, rekao je mitropolit.

Službi su prisustvovali i predstavnici Opštine Bar, preneo je portal RTCG.

Inače, limena crkva na Rumiji označena je kao nelegalni objekat, a aktuelna vlast planira njeno rušenje.

(Tanjug)