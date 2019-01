Amfilohije: Za SPC Vaseljenska patrijaršija više nije vrhovna

PODGORICA – Mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije poručio je da autokefalnost pravoslavne crkve u Ukrajini neće uticati na status crkve u Crnoj Gori, ali i da, nakon najnovije odluke carigradskog patrijarha, Vaseljenska patrijaršija za Srpsku pravoslavnu crkvu više „apsolutno nije“ vrhovna crkvena vlast.

Mitropolit je u intervjuu za Vijesti TV rekao da je tokom nedavnog susreta vaseljenskom patrijarhu Vartolomeju predočio odluke Sabora SPC, koji nije saglasan sa njegovom odlukom da ukrajinskoj crkvi da autokefalnost.

Amfilohije je ispričao da vaseljenskog patrijarha poznaje još kad je bio đakon, te da je s njim studirao u Rimu, ali da to što, kako je rekao, on sada radi u Ukrajini „nije apsolutno adekvatno sa duhom crkve pravoslavne“, jer time razara to vekovno jedinstvo među pravoslavnim crkvama.

„I sa te strane naša crkva i mnoge druge patrijaršije ne prihvatamo takav jedan stav, ja sam mu to otvoreno rekao. Nadam se, ipak, i mnogi teolozi u Grčkoj i arhijereji su protiv toga i njegovog sadašnjeg ponašanja“, rekao je mitropolit.

Upitan da li bi ovaj ukaz mogao da utiče na status crkve u Crnoj Gori, Amfilohije je istakao da to nema „apsolutno nikakve veze sa statusom crkve u Crnoj Gori“.

„Drugo je pitanje nezavisna Crna Gora, drugo je autokefalna crkva. To je potpuno druga priča“, jasan je mitropolit.

A na pitanje da li je Vaseljenska patrijaršija za SPC i dalje vrhovna crkvena vlast, mitropolit kaže: „Apsolutno nije“.

On objašnjava da samo u Katoličkoj crkvi postoji vrhovna vlast, te da je to rimski papa.

„U pravoslavnoj crkvi to je borba pravoslavlja 10 vijekova da svaki episkop je vlast. I s te strane tu je pogrešio vaseljenski patrijarh što se sad umešao u život ruske crkve“, kazao je mitropolit Amfilohije i dodao da mu stoga s pravom prigovaraju ulogu pape.

U Crkvi pravoslavnoj, kaže, nema pape, niti je bilo i ona je zbog toga ostala pravoslavna.

(Tanjug)