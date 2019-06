Apostolakis: Ne verujem u kulminaciju incidenata između GR-TR

ATINA – Ministar odbrane Grčke Evangelos Apostolakis odbacio je danas mogućnost da turske provokacije kulminiraju u ozbiljan incident između Atine i Ankare, prenosi portal a1on.

Apostolakis je rekao da je cilj Grčka da zaustavi bilo kakav incident i da se zaustave turske provokacije.

„Verovatnoća da dođe do incidenta uvek postoji, to nije nešto od sada. U ovom trenutku neki smatraju da turski pritisak može da dovede do ozbiljan incident. Moje mišljenje je da je to malo verovatno jer Turci imaju mnoge druge stvari sa kojima treba da se suoči. Ne žele da dodaju i nešto novo“, objašnjava Apostolakis u intervjuu za grčku televiziju Antena.

O spremnosti grčke vojske, ministar odbrane te države je kazao da „nakon toliko svakodnevnih incidenata, toliko zabrinutosti u Egejskom moru, vazduhoplovne snage, mornarica i vojska su u stalnoj spremnosti“.

U odnosu na aktivnosti koje sprovodi Turska u kiparskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni, ministar odbrane Grčke je rekao da su za sada učinjeni određeni koraci, da već postoji koordinacija aktivnosti sa Kiprom, ali da je i „međunarodna podrška od strane Evropske unije i SAD stigla nakon koordinisanih aktivnosti“.

„Ako se ne zaustave, treba da nastavimo sa dodatnim aktivnostima i, kao što su se složili naš premijer Cipras i kiparski predsednik Anastadijadis tokom samita, treba da pokušamo da nametnemo sankcije, kako bi se u jednom trenutku zaustavili“, ističe Apostolakis.

Upitan šta bi moglo na diplomatskom nivou da utiče na Tursku, grčki ministar je rekao da je Ankari najslabija tačka ekonomija.

„Njihova ekonomija je ranjiva. Suočavaju se sa mnogim problemima, tako da bilo koja mera koja bi joj bila nametnuta vezano za ekonomiju, mislim da će je ozbiljno shvatiti“, objašnjava Apostolakis.

(Tanjug)