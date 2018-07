Apsolutni haos u Atini: Nakon katastrofalnih požara – razorna poplava (foto, video)

U Grčkoj vlada apsolutni haos. Nakon požara u kojima je poginulo najmanje 80 ljudi, Atinu su pogodile razorne poplave, prenose mediji u regionu.

MAJOR flooding in Marousi, NW part of the Athens metropolitan area, Greece right now! Report: Γιάννης Κρικρής pic.twitter.com/I6jyOvY9Ia https://t.co/Ea8J1Hcbk7 pic.twitter.com/FT5Fn9z1Ep

— ClimateChaos (@ClimateChaosBot) July 26, 2018