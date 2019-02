Avaz: Izetbegović izbegao novinare nakon sednice GO SDA

SARAJEVO – Nakon petočasovne sednice Glavnog odbora najuticajnije bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA), na kojoj je razmatrana aktuelna politička situcija u BiH, lider te stranke Bakir Izetbegović izbegao je novinare.

Medijima se obratio predsednik GO SDA, Čedomir Lukić, koji je izneo nekoliko usvojenih zaključaka, među kojima i da ova stranka traži da sve „stranke koje su dobile značajnije izborne rezultate“ moraju pristupiti formiranju vlasti.

Takođe, GO SDA je zaključio i da kongres te stranke, na koje će biti biran novi predsednik, bude održan u septembru.

Na pitanja novinara znači li to da ova stranka i dalje čeka dešavanja u SDP-u kada je u pitanju formiranje koalicije s Bh. blokom, Lukić je odgovorio potvrdno i pojasnio da je potrebno sačekati odluke GO SDP-a da bi se jasnije znalo ostaje li i dalje poziv Bh. bloku da budu u koaliciji.

Poziv svim stranaka koje su dobile značajnije poverenje građana na prošlogodišnjim opštim izborima, upućen je uz konstataciju da nasrtaji na stabilnost i evroatlantski put Bosne i Hercegovine nalažu jedinstvo svih bosanskohercegovačkih političkih patriotskih snaga.

To je, smatra SDA, pitanje odgovornosti probosanskih stranaka prema svojim biračima i građanima BiH.

Glavni odbor je, kako se navodi u zaključcima, sa indignacijom odbacio tezu delova grupacije “BH bloka” kojom se pokušava izjednačavanje, kako se navodi, državotvorne Stranke demokratske akcije sa antidržavnim nacionalnim strankama.

„To predstavlja sramni i nedopustivi pokušaj lažiranja istorije, kroz izjednačavanje patriotskih snaga koje su branile državu sa onima koji su izvršili agresiju i genocid“, navodi se u zaključima, preneo je portal Dnevnog avaza.

Takođe je zaključeno da SDA nikada nije u presudnim trenucima lutala niti bežala od odgovornosti i da će, kako kažu, i ovaj put braniti interese Bosne i Hercegovine, njenu celovitost i jednakost svih ljudi na jeloj teritoriji države, sa svim partnerima koji su spremni na saradnju.

Jedan od zaključaka odnosi se i na Republiku Srpsku i stoji da je GO SDA osudio, kako se tvrdi, trajnu institucionalnu antidejtonsku diskriminatorsku politiku i praksu u entitetu RS kojima su izloženi Bošnjaci i Hrvati povratnici u ovaj entitet.

SDA smatra da se to naročito ispoljavanja „sprečavanjem povratka različitim mrama uključujući i fizičke napade na povratnike, zastrašivanje, uništavanje imovine i neprocesuiranje ovih slučajeva“, sprečavanjem upošljavanja u javnim institucijama entiteta RS i pored Ustavne garancije da će to svima biti omogućeno na jednak način, zatim „negiranjem genocida i zločina, te nagrađivanjem osuđenih ratnih zločinaca što je izraz izrugivanja vrednostima, normama i institucijama međunarodnog pravnog i civilizacijskog poretka“, kao i, kako se tvrdi, „uskraćivanjem prava na obrazovanje i onemogućavanjem slobodnog imenovanja maternjeg jezika iako to ustavi u BiH, Odluka Ustavnog suda BiH i svi međunarodni instrumenti o ljudskim pravima garantiraju“.

Naročito ispoljavanje odnosa prema Bošnjacima i Hrvatima u BiH u Republici Srpskoj, SDA vidi i u održavanju asimetričnih ustavnih rešenja i neučinkovitog mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa što je, kako navode, posledica odbijanja potpune implementacije odluke Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti naroda, zatim otvorenim suprotstavljanjem implementaciji odluka Ustavnog suda od institucija entiteta RS koje pravosuđe ne procesuira u skladu sa zakonom, kao i, kako se navodi, svesnom radikalizacijom političkih prilika putem javnih istupa najviših entitetskih zvaničnika.

(Tanjug)