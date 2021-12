Bez pomaka u dogovoru HDZ i SDA o Izbornom zakonu

SARAJEVO – Ni nakon četiri dana pregovora lidera HDZ BiH i SDA, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića sa međunarodnim predstavnicima u Sarajevu nije ostvaren pomak o izmenama izbornog zakona. Čović je konstatovao da je prva runda razgovora sa delegacijama EU i SAD završena i da se nada da će do sredine decembra postići konačno rješenje, ukoliko za to bude volje.

“ Očekivao sam da ćemo danas dogovoriti ključne modele – Predsedništvo i Dom naroda. Puno toga je bilo na stolu, ali realno treba kazati, ništa nismo usaglasili“, rekao je Čović novinarima nakon sastanka u zgradi Delegacije EU u Sarajevu.

Ponovio je da je stav HDZ BiH veoma jasan – da hrvatski narod treba da bira svoje predstavnike, tamo gde je to Ustav defnisao, a to su domovi naroda i Predsedništvo BiH.

„Mislim da je juče većina predstavnika i bošnjačkih stranaka to takođe navela – da nije dobro da neko drugi Hrvatima bira predstavnike. To je ohrabrujuće, ali kad to tako treba definisati, onda je puno upitnika“, naveo je Čović.

Izetbegović je rekao da „možda i ima rešenja ako se bude imalo dovoljno pameti da se napravi poneki mali korak“, ali je ocenio da je na početku napravljena strateška greška – uporno se pregovaralo sa HDZ i SDA, a nedovoljno sa opozicionim i drugim strankama.

On je takođe naveo da za sada ništa nije dogovoreno i da će se morati nastaviti u jednom proširenom formatu, odnosno uključiti sve parlamentarne stranke i njihovi predstavnici u dalje razgovore.

Moraju se, istakao je, značajnije uključiti i ostale stranke, jer ne može celi teret da bude samo na SDA i HDZ-u, prenela je Srna.

