Bošković: Vulinov nacionalsocijalizam najviše škodi Srbiji

Ministar odbrane Crne Gore Predrag Bošković ocenio je da je ponašanje ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina prilikom posete Crnoj Gori gdje je učestvovao na parastosu Pavlu Bulatoviću tragikomično, ali i da predstavlja politički performans.

„Sve ono što radi i izjavljuje gospodin Aleksandar Vulin u poslednje vreme bilo bi zaista smešno da on nije ministar odbrane države Srbije. Ovako je tragikomično i njegov nacionalsocijalizam, koji isijava u poslednje vreme, najviše škodi interesima Srbije“, ocenio je ministar odbrane Predrag Bošković.

On je rekao da je takav primer „politički performans koji je juče izvodio po Crnoj Gori“.

To što je, kako je kazao, „gospodin Vulin stavio u red svih anticrnogorskih elemenata koji dolaze iz Srbije i koji su oličeni u Crnoj Gori u Demokratskom frontu, to je njegova stvar“.

„U svakom slučaju, ono što je bitno za nas je da će se Crna Gora uvek u budućnosti ponašati u skladu sa zakonom i Ustavom. Poštujemo i državu Srbiju i svaki državni organ Republike Srbije, pa čak i u situaciji kao juče ili prethodnih meseci kada gospodin Vulin i njemu slični ne poštuju ni nas, ni naše zakone ni uobičajenu diplomatsku praksu“, istakao je Bošković uoči sastanka ministara odbrane u Briselu, preneli su podgorički mediji.

„Ako to ne smeta državnim organima Srbije, onda ne smeta ni nama. Ali nam je dobar pokazatelj kako i na koji način treba da se odredimo prema tome i Crna Gora će to svakako znati da prepozna i da se kvalitetno o tome odredi. Ono što je neverovatno i što mi sebi nikad ne bi dozvolili je da lične i porodične tragedije koristimo u političke svrhe, radi sticanja jeftinih političkih poena i na taj način je pokazao upravo da mu ništa nije sveto niti da drži do bilo kojeg digniteta“, rekao je Bošković.

Vulin je predvodio delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koja je juče položila venac i prisustvovala pomenu u Rovcima kod Kolašina u Crnoj Gori kod spomenika Pavlu Bulatoviću, saveznom ministru odbrane SR Jugoslavije, koji je ubijen prije 20 godina u atentatu u Beogradu.

Povodom odluke crnogorskih vlasti da mu ne dozvole da u Crnu Goru udje u vojnoj uniformi Vulin je rekao da je srpska uniforma problem u Crnoj Gori, i da je isto i u Hrvatskoj.

Govoreći o izjavi mitropolita Amfilohija, da je sramota što nije bio u Rovcima na parastosu Pavlu Bulatoviću, kazao da ne želi da polemiše sa Ristom Radovićem.

„Dakle, to je njegovo pravo da misli o bilo kome na način na koji želi, tako da ću ostaviti građanima Crne Gore da procene ko lične i porodične tragedije u Crnoj Gori koristi za sticanje neke lične koristi ili nekih političkih i ličnih beneficija“, zaključio je Bošković.

Amfilohije je izjavio da je očekivao da na pomenu Pavlu Bulatoviću jue u Rovcima bude i ministar odbrane Crne Gore, jer je Bulatović bio ministar nekadašnje savezne države, preneli su podgorički mediji.

