Ćirović: Svetinje ce ostati u rukama MCP i eparhija SPC

Svetinje u Crnoj Gori ostaće u rukama Mitropolije crnogorsko-primorske i eparhije SPC koje deluju na teritoriji Crne Gore i o tome nema pogadjanja ni sa kim, izjavila je predstavnica Demokratske Crne Gore Nevenka Ćirović, u intervjuju za Demostat.

„Želim da rasteretim gradjane te brige i da im kažem- zajedno smo se borili za očuvanje svetinja i svetinje ce ostati u rukama MCP i eparhija SPC koje djeluju na teritoriji CG. O tome nema pogadjanja ni sa kim.Tačka! Isto tako želim da kažem gradjanima svih ostalih vjeroispovjesti da su njihove svetinje njihove i da niko neće smjeti da ugrozi svojinu vjerskih zajednica nikada i ničim“.

Ćirović je ponovila da nova crnogorska vlada neće povući priznanje Kosova a razlozi su medjunarodno-pravni, politički i bezbednosni, a i kad bi povukla to ne bi ništa pomoglo ni Srbiji ni Kosovu u rešavanju otvorene situacije.

Ona je rekla da je svesna da takva odluka emotivno pogadja pojedine gradjane i u Crnoj Gori i u Srbiji jer, kako je navela, prema priznanju (aktuelnog premijera Crne Gore) Duška Markovića u trenutku priznanja Kosova vlast je znala da je 85 odsto gradjana bilo protiv toga.

„Imali smo proteste i nerede nakon toga“, rekla je Ćirović i dodala da je politička odgovornost na onima koji sa svojim gradjanima nisu razgovarali o teškim pitanjima, nego su ih lomili preko kolena.

Ona je navela da je realnost da je Crna Gora priznala Kosovo, uspostavljeni su diplomatski odnosi i potpisan Sporazum o razgraničenju izmedju Crne Gore i Kosova.

„Nijedan od tih poteza nije ugrozio regionalnu stabilnost i sadašnja vlast nije spremna, niti će povući ijedan potez koji bi bio kontra stabilnosti u regionu. Samo povlačenje priznanja takodje ne bi ništa pomoglo ni Srbiji ni Kosovu u rešavanju otvorene situacije. Beograd i Priština pregovaraju uz posredovanje medjunarodnog faktora“.

Ćirović je istakla da će crnogorska vlada prihvatiti i podržati rezultat dogovora Beograda i Prištine.

„Pitanje položaja gradjana Kosova koji su vezani za Crnu Goru biće pitanje koje ćemo željeti da se riješi na najbolji mogući način. Dio gradjana Crne Gore koji i dalje Kosovo smatraju sastavnim dijelom Srbije shvatiće kroz vrijeme pred nama da se neće vući potezi iz Crne Gore koji bi ugrožavali dijalog Beograda i Prištine, a vjerujem i da ih je umirila činjenica da je Zakon o slobodi vjeroispovjesi u izvedbi DPS-a kao projekat propao, pa samim tim i njihov strah da bi Pećka patrijaršija i crkve na Kosovu bile ugrožene nestao“.

Odnosi sa Srbijom mogu i moraju biti uspostavljeni uz obostrano uvažavanje, na ravnopravnim osnovama, i uz dijalog o svim pitanjima koja su od regionalnog i medjudržavnog značaja, rekla je Ćirović.

„Zatezanje odnosa, političke igrarije, prepucavanja koja su obilježavala odnose Crne Gore i Srbije od nezavisnosti do danas moraju postati prošlost. Ravnopravni odnosi, zasnovani na medjunarodnom pravnom poretku i istorijskom upućenošću jedne države na drugu, s naglašenom obavezom da sve što se događa mora biti na korist građana, snaženje ekonomskih veza, uređenje političkih pitanja koja možda nisu dovedena do kraja, kao i pitanja koja bi se eventualno otvorila – to bi bili osnovni postulati koje bi nova vlast postavila“.

Ona je navela da ekonomije Crne Gore i Srbije imaju skoro neraskidive veze decenijama, a otvaraju se i nove perspektive.

Komentarišući inicijativu „Mini Šengen“, o kojoj se ponovo govori zahvaljujući angažovanju Sjedinjenih Američkih Država, Ćirović je rekla da će je nova vlast razmatrati sa najvećom pažnjom jer želi da ako postane realnost, bude mnogo bolje, brže i ekspeditivnije rešenje političkog i ekonomskog uvezivanja nego što je je to bila CEFTA.

„Svakako niti želimo niti vjerujemo da je bilo kome cilj da ugrozi perspektivu EU članstva, pa valjda ne ni Mini Šengenom“, rekla je poslanica Demokratske Crne Gore u intervjuju za Demostat.

(Beta)

