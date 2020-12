Čović:Imaćemo 40 odsto mandata,gradonačelnik Kordić

MOSTAR – Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je sinoć da će ova stranka imati bar 40 odsto mandata u novom Gradskom veću Mostara i da je uveren da će gradonacelnik Mostara biti njihov kandidat Mario Kordić.

„Duboko sam uveren da ce Kordić biti gradonačelnik Mostara. Možemo reći da je HDZ s više od 20.000 glasova, stranka koja je dobila dvostruko više mandata što je bio naš cilj, sa 14 – 15 mandata verujem da ćemo naći partnere“, rekao je Čović na konferenciji za novinare.

Čović je, prenose mediji u BiH, istakao da nikome neće zatvarati vrata i da će Gradsko veće u budućem sazivu biti otvoreno i za legitimne predstavnike srpskog naroda, kao i da je dobrodošao ko god želi evropski Mostar.

U Mostaru, kazao je on, da živi pet stanovnika koji glasaju za HDZ, to će biti stolni grad Hrvata, to je „stolovanje svih institucija hrvatskog naroda“.

Lider HDZ BiH je rekao da nema poverenje u Centralnu izbornu komisiju, ali da sada nije vreme da o tome priča.

(Tanjug)

