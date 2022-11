Crna Gora obeležava Njegošev dan, Joanikije: Dolaze bolja vremena

Crna Gora danas prvi put obeležava Njegošev dan, a tim povodom mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije ocenio je da dolaze bolja vremena za Crnu Goru jer je, kako je naveo, počela da se vraća Njegošu s obzirom na to da se ove godine praznik proslavlja u celoj Crnoj Gori, uključujući u mnogim institucijama.

„I to je veliki, veliki korak za Crnu Goru i to možemo da vidimo kao znak pokajanja i preumljenje, da više ljudi ne razmišljaju onako kako im se naredi iz nekoga centra političkog, ideološkog, nego su se vratili sami sebi i vratili su se svojim najvećim ljudima. To je najprirodniji poredak stvari“, rekao je vladika Joanikije, koji je danas služio Svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinjskom manastiru.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.