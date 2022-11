Crna Gora: Poništeni izbori na oba biračka mesta u Šavniku

U Šavniku je četvrtu nedelju zaredom glasanje na ponovljenim izborima na dva biračka mesta prekinuto i lokalni izbori na biračkim mestima u sali Skupštine opštine i u selu Kruševice su poništeni.

Predsednik Opštinske izborne komisije Šavnik, Dušan Radanović izjavio je da do 18 sati, kada je glasanje prekinuto, nije bilo neregularnosti, ali da su u 18 sati obavešteni od predsednika biračkog odbora na biračkom mestu u SO Šavnik i biračkom mestu u Kruševicama da je došlo do prekida glasanja, prenosi portal RTCG.

(Tanjug)

