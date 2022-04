Crnadak: Odluke Narodne skupštine RS ne mogu se menjati Dodikovim izjavama

Potpredsednik Partije demokratskog progresa (PDP) Igor Crnadak izjavio je da srpski član Predsedništva BiH i lider vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik nije taj koji može da odluči da se neće sprovoditi odluke Narodne skupštine Republike Srpske o formiranju Vojske Republike Srpske i entitetske Uprave za indirektno oporezivanje (UIO).

Crnadak je naglasio da se odluke Narodne skupštine ne mogu menjati Dodikovim izjavama, već samo u parlamentu RS, gde su i donete.

„Koalicija sa SNSD-om na čelu je 10. decembra prošle godine obećala narodu da će se do 10. juna usvojiti zakoni o Vojsci Republike Srpske i Upravi za indirektno oporezivanje RS, a Narodna skupština je zadužila Vladu da to pripremi. Ako se Dodik uplašio i odustao od toga, neka dodje u Narodnu skupštinu da to objasni i zatraži nove odluke parlamenta“, kazao je on.

Crnadak, koj je i poslanik u Narodnoj skupštini RS, ocenio je da je sve drugo „ponižavanje i privatizovanje skupštine“.

Dodik je za beogradsku Politiku najavio odlaganje donošenja zakona u Narodnoj skupštini RS o ponovnom formiranju Vojske RS i uspostavljanju UIO RS.

On je rekao da Nemačka traži da se ponište zaključci koje je Republika Srpska donela, a odnose se na suspendovanje ingerencija BiH kao što su vojska i indirektni porezi.

Crnadak je pozvao „sve ljude koji vole Republiku Srpsku“ da ne dodju na skup „Sloboda“, zakazan za sredu u Banjaluci, koji je najavila Boračka organizacija RS (BORS), a iza kojeg, prema tvrdnjama opozicije, stoji SNSD.

„Svako ko dodje daće podršku 16 godina režima SNSD. Narod treba da bude na okupu oko Republike Srpske, a ne oko Dodika, (predsedcnice RS Željke) Cvijanović i ostalih koji su Republiku Srpsku izolovali, posvadjali sa svima i koji žele na prevaru da stave narod u funkciju svog ličnog interesa“, istakao je potpredsednik PDP-a.

On je dodao da je Republika Srpska „neuništiva i iznad svakog pojedinca, zato se narod ne sme zloupotrebljavati kako bi se pojedini političari, koji su u problemu zbog korupcije, zaštitili i sakrili iza naroda“.

(Beta)

