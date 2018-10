Crnogorski ministar pravde potvrdio: Patrijarh srpski nije uvaženi gost u toj zemlji!

Dan nakon što su delegacije predvođene patrijarsima srpskim Irinejem i antohijskim i celog Istoka Jovanom Desetim boravile u Crnoj Gori, tamošnji ministar pravde Zoran Pažin reagovao je na izjavu poglavara SPC da je „Crna Gora srpska Sparta“, porukom da su vremena kada su zagovornici ovakvih ideologija vedrili i oblačili regionom prošla.

„Što pre patrijarh Irinej to shvati, to će pre postati uvažen kao gost u Crnoj Gori“, rekao je on.

Osim što je potvrdio da patrijarh Irinej nije uvažen gost u Crnoj Gori, Pažin, koji je i potpredsednik crnogorske vlade, kaže da nije nimalo impresioniran pohvalama patrijarha Irineja u kojima Crnu Goru naziva „srpskom Spartom“.

„Ovakva navodna pohvala ukriva neprihvatljivu ideologiju da postoji samo jedna pravoverna etnička i verska zajednica u Crnoj Gori“, naveo je Pažin u izjavi za podgoričku „Pobjedu“.

Ocenivši da je reč o navodnoj pohvali patrijarha, Pažin kaže i da ona skriva neprihvatljivu ideologiju da postoji samo jedna pravoverna etnička i verska zajednica u Crnoj Gori, koja je starija i važnija od svih drugih, pa i od same države.

„Crnu Goru stvorile su, izgradile i sačuvale njene različitosti i na tim vrednostima je u najtežim vremenima, uprkos pogubnim velikonacionalnim ideologijama, sačuvala mir i utrla put svojoj, evropskoj, budućnosti“, naveo je Pažin.

Uveren je da se upravo zato danas građani Crne Gore, kako kaže, ne mogu prepoznati u ulozi „Spartanaca“ bilo čije velikonacionalne ideologije i ne mogu prihvatiti konstrukciju po kojoj postoji jedna superiorna etnička i verska grupa iz koje su se navodno izrodile sve ostale nacije i verske zajednice.

(Sputnjik)