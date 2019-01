Daramnović o slučaju Milić: Neće moći tako u nedogled

PODGORICA – Ministar spoljnih poslova Crne Gore Srđan Daramnović kaže da će, u slučaju da Srbija ne reši slučaj Branke Milić, preduzeti sva poznata diplomatska sredstva za takve situacije.

Milić je jedna od 14 optuženih za pokušaj državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16.oktobra 2016.godine, je u novembru prošle godine napustila suđenje, nezadovoljna zbog toga što je sud odbio njen zahtev za izuzeće veštaka i pomoć zatražila u ambasadi Srbije u Podgorici.

U intervjuu za TV Nova M na pitanje šta će Crna Gora preduzeti povodom slučaja Branke Milić, on kaže:

„Ja se nadam da će Srbija pre svega pomoći sebi rešavajući taj problem, pa time i nama, ali u koliko se to ne desi biće primijenjena sva poznata diplomatska sredstva za takve stituacije“.“

Uvren je, međutim, da se sa prijateljima i partnerima može doći do zajedničkog rešenja.

Na pitanje da li su odnosi sa Srbijom premećeni, Darmanović kaže da se ekonomska saradnja odvoja veoma dobro, da je Srbija veliki spoljno trgovinski partner i da mnogi zajednički projekti idu zaista dobro.

„Mi sada imamo taj slučaj da Srbija u svojoj ambasadi jednu osobu koja se može tretirati kao begunac od pravde. Za nas je u potpunosti neprihvatljivo da Srbija na svojoj teritoriji u našoj državi štiti begunca od naše pravde, a uz to je navodne garancije da se to neće desiti dala i Srpska pravoslavna crkva“, navodi on.

Kaže da Crna Gora koristi standardna diplomatska sredstva, u skladu sa međunarodnim pravom i standardima.

„Ne žurimo u rešenju toga pitanja, ali je sasvim sigurno da tako nešto neće moći da traje u nedogled“, kaže on.

Svodeći rezultate na spoljnopolitickcom planu, Darmanović kaže da je mnogo razloga da Crna Gora bude zadovoljna rezultatima u 2018, počev od otvaranja još dva pregovaračka poglavlja do integracije u NATO.

„Naši odnosi sa susedima su i te kako napredovali“, kaže Darmanović.

Komentarišući odnose sa Rusijom i nje uticaj u regionu, Darmanović kaže da zaoštravanja u odnosu na CG nije bilo.

„Naši odnosi su ušli u neku, rekao bih malo mirniju fazu, iz tog ugla bi se možda moglo reci da je Rusija prihvatila i shvatila da je (Crna Gora) sada članica NATO-a i da će možda u nekoj perspektivi biti šanse da se naši odnosi normalizuju ili postaju slični odnosima Rusije sa drugim članicama NATO-a“, rekao je on.

(Tanjug)