Demografi: Hrvatskoj preti najveći pad broja stanovnika

ZAGREB – Demografi su upozorili da Hrvatska, prema prvim rezultatima popisa 2021. godine, beleži najveći pad broja stanovnika u poređenju sa ranijim popisima, te da bi do kraja decenije zemlja mogla da ima tek 3,5 miliona stanovnika.

Hrvatska sada ima 3,89 miliona stanovnika, što je 9,25 posto manje nego 2011. godine, objavio je danas Državni zavod za statistiku prve rezultate popisa stanovništva 2021. godine.

Demograf Ivo Turk ističe da je to najveći popisni pad od hrvatskog osamostaljenja, što znači da je Hrvatska u zadnjih 10 godina gubila stanovništvo najvećim intenzitetom u poređenju s ranijim popisima, prenosi Hina.

Iako broj stanovnika Hrvatske sve vreme pada, popis stanovništva 2011. pokazao je pad od 3,4 posto u odnosu na 2001, a popis iz 2001. pokazao je pad od 7,25 posto u odnosu na 1991. godinu.

„To samo po sebi dovoljno govori o negativnim i lošim demografskim pokazateljima u Hrvatskoj. Treba napomenuti da to nije najgora stvar, jer treba još videti koja je starosno-polna struktura stanovništva“, ističe Turk.

Turk dodaje da je za očekivati da će podaci o starosnoj strukturi pokazati još veći broj starijih osoba (od 60 i više godina) u odnosu na mlade osobe (19 godina i mlađe), jer je varovatno najviše mladih među onima koji su se iselili.

„Dalji problem starenja stanovništva imaće negativnu reperkusiju na natalitet“, upozorio je Turk.

„Ako se nastavi ovakav trend, broj stanovnika bi mogao pasti ispod 3,5 miliona znatno ranije nego što su to prognozirali Eurostat i UN. I to već do kraja ove decenije“, zaključio je Turk.

Potrebna je, istice, demografska politika koja bi bila nadstranačka i nadvladina, koja bi imala kontinuitet uprkos promeni stranaka ili vlada na vlasti.

„Mora se napraviti dugoročni strateški plan, tu bi struka trebalo da ima uticaj“, kaže Turk.

On istice i da u ovom trenutku nema brzog recepta za demografski oporavak jer se u demografiji ništa ne može popraviti preko noći.

„Kada biste sada išli da popravljate stanje, to bi se videlo tek za 20 ili 30 godina“, kaže Turk, koji rešenje vidi u povratku mladih ljudi koji su se iselili.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.