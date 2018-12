Dimne bombe, suzavac i flaše: Haos u Budimpešti (video, foto)

Na protestu više hiljada Mađara protiv novih zakona o radu i upravnim sudovima u Budimpešti je došlo do sukoba sa policijom koja je upotrebila suzavac i biber sprej da bi ih rasterala ispred parlamenta.

