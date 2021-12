Djukanović: Do smene vlasti nije došlo jer su partije koje su deo dogovora tražile dodatno vreme

Predsednik Crne Gore Milo Djukanović izjavio je da se Crna Gora nalazi u dubokoj političkoj krizi, a do promene vlasti nije došlo onog dana kada je bilo najavljeno jer su neke od partija koje su dio tog političkog dogovora tražili kratko, dodatno vreme.

„Ne govorimo o mesecima, govorimo o eventualnom periodu od mesec dana – zbog adekvatnije pripreme za ono što treba učiniti i gdje bi i same trebale participirati“, kazao je Djukanović u intervjuu za hrvatsku radio televiziju HRT, komentarišući odlaganje inicijative o glasanju nepovjerenju Vladi koja je bila zakazana u Skupštini 13. decembra.

Dodaje i da je to pitanje od tolikog značaja da se nije postavljalo pitanje treba li prihvatiti to odlaganje i treba li obezbediti da tokom januara dodje do promene izvršne vlasti.

Crnogorska opozicija povukla je 13. decembra inicijativu o glasanju o nepoverenju Vladi Crne Gore, uoči sednice Skupštine na kojoj je trebalo da se razmotri predlog 40 od 81 poslanika.

U medijima se sve više govori o formiranju manjinske vlade koju bi činio Gradjanski pokret URA, Socijalistička narodna partija (SNP) i manjinske stranke a koju bi podržao DPS. URA, SNP i manjinske stranke su u medjuvremenu potpisale su Memorandum o saradnji što se u delu vladajuće koalicije ocenjuje kao uvod u formiranje manjinske vlade.

SNP je deo koalicije koju je sadašnji premijer Zdravko Krivokapić predvodio na izborima 30. avgusta 2020. godine, na kojima je DPS Mila Djukanovića izgubila vlast posle 30 godina. Manjinske stranke nisu deo kabineta Krivokapića.

(Beta)

