Djukanović: Podržaćemo svaku manjinsku vladu gradjanskog karaktera, ali u njoj nećemo …

Predsednik Crne Gore i Demokratska partija socijalista (DPS) Milo Djukanović je izjavio da je najveći interes Crne Gore da dobije odgovornu vlast i da će DPS pružiti podršku manjinskoj vladi, uz odredjene razumne političke uslove.

„Podržaćemo svaku vladu koja će da čuva gradjanski i sekularni karakter Crne Gore, da unapredjuje multietničku demokratiju i da doprinosi dinamičnom ekonomskom razvoju, kako bi Crna Gora, kao demokratski i ekonomski razvijena zemlja, u bliskoj budućnost bila deo Evropske unije“, rekao je Djukanović u intervjuu za Dojče vele (DW).

On je ocenio da se njegova zemlja sada nalazi „u procesu konsolidacije vlasti“ i da je njen najveći interes da što pre dobije odgovornu vladu.

Djukanović je podsetio da je njegova stranka i nakon prošlogodišnjih izbora ponudila da podrži manjinsku vladu, smatrajući da će „biti veoma opasno za Crnu Goru ako vladajuća koalicija bude tako zavisna od velikosrpskog nacionalizma“.

Dosadašnju vladu su činile tri koalicije od kojih je, ocenio je Djukanović, „jedna potpuno jasno profilisana velikosrpska koalicija i smatrali smo da će, ako ona bude opredeljivala državnu politiku, to biti jako opasno za Crnu Goru“.

„Danas kažemo: Spremni smo da pružimo podršku manjinskoj vladi, dakle koalicijama koje su gradjanskog karaktera, koje žele da pomognu Crnoj Gori da ide ka Evropi, spremni smo da podržimo tu vladu i u njoj nećemo učestvovati. Trebalo je očigledno ovakvih 14 meseci neuspešnog iskustva da bi se sada vratili tom predlogu“, naveo je Djukanović.

Dodao je da je bilo potrebno vreme da se shvati da svaka promena ne znači i promenu nabolje.

„Promena može biti i nagore. Crna Gora je sada prošla jednu promenu nagore. Ali, to ne znači da se DPS po automatizmu vraća na vlast, niti to znači da će se vratiti ista kakva je otišla sa vlasti. Vrlo smo pravilno razumeli poruku birača, ovih godinu dana smo jako radili na otklanjanju slabosti, na reformama u partiji. Mislim da je Crna Gora naučila još jednu lekciju i da će sada, nakon ovog iskustva, pametnije odlučivati o svojoj budućnosti“, naveo je on.

Govoreći o stranci kojoj je na čelu, Djukanović je ocenio da je DPS u proteklih 14 meseci pokazala da može odgovorno da se bavi politikom i iz opozicije.

„Ja smatram da je zahvaljujući nama, zahvaljujući državotvornoj opoziciji, Crna Gora uspela da odoli ofanzivi Beograda. Mi smo posle 30. avgusta prošli jednu jako agresivnu ofanzivu iz Beograda. Velikosrpski nacionalizam iz Beograda je shvatio da su pobedom njihovih miljenika otvorena vrata za novu aneksiju Crne Gore, ovog puta kroz projekat ‘Srpskog sveta’. To se nije dogodilo zato što smo imali državno-odgovornu opoziciju koju je predvodila DPS“, rekao je.

(Beta)

