Drakonske kazne za klevetu i uvredu u nacrtu izmena Krivičnog zakona RS

Nacrt izmena Krivičnog zakona Republike Srpske, koji je juče usvojila vlada tog entiteta BiH, predviđa da se za uvredu i povredu časti neke osobe može izreći kazna i do 100.000 maraka, odnosno više od 50.000 evra, ako je to učinjeno putem medija ili drušvenih mreža.

Danas je objavljen nacrt izmena tog zakona, kojim se kleveta i povreda časti i ugleda ponovo označavaju kao krivično delo, posle više od dve decenije. On bi trebalo da bude usvojen na narednoj sednici Skupštine RS.

„Ko iznosi bilo šta iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može naškoditi njegovoj časti i ugledu, biće kažnjen novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 maraka“, stoji u nacrtu zakona.

Nacrtom je predviđeno da kazna bude od 20.000 do 100.000 maraka, ako je povreda časti i ugleda učinjena putem medija ili društvenih mreža.

Prema nacrtu zakona, ako neko na javnom skupu iznese nešto iz ličnog i porodičnog života nekog lica, zbog čega je to postalo dostupno većem broju osoba, kazniće se novčanom kaznom od 15.000 do 80.000 maraka.

Kleveta je u BiH, oba njena entiteta i distriku Brčko, dekriminalizovana donošenjem zakona o zaštiti od klevete, ali su vlasti u RS odlučile da klevetu ponovo kriminalizuju.

Sarajevsko novinarsko udruženje BH novinari pokrenulo je potpisivanje peticije protiv izmena Krivičnog zakona RS.

(Beta)

