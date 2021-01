Dritanova poruka Đukanoviću: Smenićemo ga ako prekrši Ustav

„Vraćanjem zakona na ponovno glasanje, Đukanović dao sebi žuti karton“, napisao je potpredsednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović na svom profilu na Tviteru.

Vraćanjem zakona na ponovno glasanje, Djukanović dao sebi žuti karton.

Ako prekrši Ustav smjenićemo ga! pic.twitter.com/jJ2NnIWltx — Dr Dritan Abazovic (@DritanAbazovic) January 2, 2021

On je reagovao na vraćanje niza zakona na ponovno glasanje od strane predsednika države Mila Đukanovića.

„Ako prekrši Ustav, smenićemo ga!“, saopštio je Abazović.

Za lidere vladajućih stranaka, ovaj Đukanovićev potez je bio očekivan, s obzirom na to da je on bio inicijator dikriminatornog zakona o slobodi veroispovesti, koji je doveo do pada s vlasti njegovog DPS-a.

