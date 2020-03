Džozef: Spor u Crnoj Gori lako rešiti uz dobru volju

VAŠINGTON – Predavač na univerzitetu Džons Hopkins Edvard Džozef izjavio je da mu je sumnjivo to što pitanje crkvene imovine izaziva toliko protesta i pažnje s obzirom na to da ga je, kako smatra, lako rešiti uz dobru volju.

On je u intervjuu za Glas Amerike rekao, odgovarajući na pitanje ko bi mogao da instrumentalizuje SPC i zašto rekao da bi Rusija mogla da ima motiv, ali da nema dokaza da je umešana.

„Jasno je da Rusija ima motiv da izaziva razdor, Aleksandar Vučić ima motiv, naročito pre izbora, da podigne tenzije između Srbije i Crne Gore, jer je podsticanje nacionalističkih osećanja potez kojem se često pribegava na Balkanu. Ja ne mislim da je u interesu Mila Đukanovića da to radi, ne vidim kako bi to bilo u njegovom interesu. Znači to su postojeći motivi, ali ono što se u stvari događa je mutno i teško je znati šta je suština“, rekao je Džozef.

On tvrdi da u Beogradu postoji jasan interes da se preuveliča to pitanje da bi se podstakla nacionalistička osećanja, ali da iznenađuje da se to dešava između Srbije i Crne Gore.

„Nema razloga da između Srba i Crnogorca, koji su toliko blizu i imaju zajedničke interese, postoje toliko preuveličane tenzije u pogledu pitanja crkvene imovine koje razumni ljudi mogu da reše a da ne pribegavaju preuveličanim osećanjima kojima se stvaraju podele, tenzije“, rekao je Džozef.

(Tanjug)