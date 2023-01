Eskobar: Srbija ne glumi da želi bolje odnose s Hrvatskom

Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar izjavio je danas u Zagrebu da Srbija ne glumi da želi poboljšanje odnosa sa Zagrebom.

U razgovoru s novinarima u Zagrebu, Eskobar je ocenio da je nedavno pokrenuta inicijativa Beograda za „odleđivanje“ odnosa sa Zagrebom „stvarna“ i da Srbija „želi i mora poboljšati svoje odnose s jednim od svojih najprosperitetnijih suseda“, prenela je Hina.

Američki zvaničnik je rekao da iza toga stoji potreba Beograda da shvati da „Rusija nije pouzdan partner“ kakvim se u Srbiji smatra i da ruski predsednik Vladimir Putin „više nikad neće biti verodostojan sagovornik“.

„Moraju početi ponovno da razmatraju svoj međunarodni položaj, a mislim da je deo toga i popravljanje odnosa sa susedima“, istakao je Eskobar.

On smatra da Srbija mora da se pridruži zapadnim sankcijama Rusiji jer joj je to i pravna obaveza na putu prema EU, a dok se to ne dogodi, SAD će nastaviti da rade na tome da Srbija „shvati posledice malignog ruskog uticaja na Balkanu“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.